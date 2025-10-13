Inizia alle 21:30 circa, lunedì 13 ottobre su Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello, che noi seguiremo in diretta. Il programma parte alle 21.30 circa ed è guidata da Simona Ventura. In studio, in qualità di commentatori, ci sono Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani. Durante l’appuntamento, ha ampio spazio la forte litigata, sfociata quasi in uno scontro fisico, fra Jonas ed Omer.

Grande Fratello diretta 13 ottobre, inizia la diretta

Inizia, alle 21:59, il Grande Fratello. La conduttrice ricorda che Anita ha dovuto abbandonare lo show: “Noi siamo una famiglia unita, Anita ti aspettiamo“.

Il primo argomento riguarda la lite fra Jonas e Omer. Una lunga clip ripercorre quel che è accaduto. Jonas: “Noi due non ci siamo trovati, molti hanno detto che la lingua potrebbe essere un ostacolo. A prescindere dalle motivazioni, non riesco a comunicare con lui, penso sia intelligente ma non mi trovo e credo abbia modi bruschi“. Omer ribatte: “Non ci siamo capiti, parlati e chiariti. Ci siamo parlati male a vicenda, poi ci siamo confrontati ed abbiamo iniziato a parlare. Mi vergogno per quel che abbiamo fatto”.

Floriana non ci sta: “Jonas, hai iniziato te! Ti trovo saccente ed invidioso, io ti avrei dato una capocciata”. Ascanio, invece, se la prende con Omer: “Hai detto che ti saresti comportato da vero uomo. Beh, io ti dico che non so chi tu frequenti, ma un vero uomo non si comporta così“. Alla fine, i due contendenti si abbracciano. La conduttrice: “Finisce tutto a tarallucci e vino“.

Un filmato mostra come si sono schierati, in merito al litigio, gli inquilini della Casa. Molte critiche sono rivolte ad Omer, definito, fra le altre cose, un “maleducato“. Ascanio definisce Giulio uno stratega: “Hai deciso di attaccare Omer proprio questa settimana, quando sei in nomination con lui“.

Valentina, compagna di Domenico, incontra il fidanzato perché stizzita per il suo comportamento

La diretta del 13 ottobre del Grande Fratello procede. Valentina, compagna di Domenico, ha chiesto di entrare nel programma: è stizzita per il comportamento del fidanzato, a suo dire troppo vicino a Benedetta.

Valentina sottolinea di sentirsi “umiliata” ed attacca anche l’inquilina, a suo dire “poco rispettosa“. Poi afferma: “A me sembra di guardare Temptation Island, determinate cose non mi stanno bene. Ti rendi conto di quello che hai fatto sabato, quando sei saltato addosso ad un’altra donna? Molte cose, al di fuori, non le accetti da me. Ricordate che fuori ci sono io e mia figlia, che ti guardiamo“.

Domenico: “Forse ho sbagliato qualcosa, ti chiedo scusa. Il programma è questo, per me è un rapporto di amicizia e non ci vedo niente di male“. Valentina, però, è una furia: “Devi ringraziare che ci sono io dietro di te, al di fuori passo per la cornuta. Ho la coscienza pulita, pretendo rispetto perché a casa c’è anche una bambina che ti guarda. Datti una regolata“.

Valentina, nella diretta del 13 ottobre del Grande Fratello, ha un confronto con Benedetta. Quest’ultima si scusa con la compagna: “Sono mortificata, parliamo tantissimo di te e della vostra bambina. Ti assicuro che fra noi c’è solo amicizia“. Domenico rimane della sua idea: “Io chiedo scusa se hai frainteso, ma per me non c’è stato nulla di male“.

Grande Fratello diretta 13 ottobre, lo spazio dedicato a Rasha

Nella diretta del Grande Fratello del 13 ottobre è proposto un focus su Rasha. Il suo ingresso nel programma, avvenuto lo scorso lunedì, ha catturato le attenzioni di quasi tutti gli uomini della Casa. Fra i più interessati ci sono Francesco ed Omer.

Al termine di tale spazio, è emesso il verdetto del televoto.