Lunedì 27 ottobre, Canale 5 manda in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma è trasmesso alle 21:50 circa ed è condotto da Simona Ventura. Al suo fianco ci sono i commentatori Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, oltre a Sonia Bruganelli, ospite per la seconda settimana di fila. Sono vari gli argomenti affrontati nell’appuntamento. Uno dei momenti più attesi è il rientro nella Casa di Valentina, che torna per un confronto, che si preannuncia infuocato, con il compagno Domenico.

Grande Fratello diretta 27 ottobre, parte la diretta

Inizia il Grande Fratello del 27 ottobre. La conduttrice Simona Ventura chiude subito il televoto e parla della busta rossa, messa ieri sera in Casa. Ventura svela: “Dentro la busta c’è una notizia riguardante Benedetta e Domenico, perché la loro vicinanza ha fatto infuriare Valentina“.

Regolarmente nella Casa, intanto, Donatella, che qualche giorno fa è uscita momentaneamente dal programma per un leggero malessere. Ma l’argomento principale è il triangolo Domenico-Valentina-Benedetta. La compagna dell’uomo sta per entrare nella trasmissione, infuriata per l’avvicinamento che il compagno ha con l’inquilina Benedetta. Quest’ultima apre la busta rossa: contiene un titolo, preso da Fanpage.it, che riporta delle dichiarazioni tutt’altro che amichevoli rilasciate nei suoi confronti da Valentina.