Per la prima volta di giovedì, il 30 ottobre, dalle 21:25 circa su Canale 5, è in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che noi seguiremo in diretta. Al timone c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi ed Ascanio Pacelli. A loro si aggiunge Sonia Bruganelli.

Nella serata odierna è prevista una sorpresa per Simone. Il ragazza, infatti, avrà la possibilità di incontrare il padre, con cui, da qualche tempo, non ha un legame profondo. Inoltre, tornerà nella Casa, questa volta non solo per una semplice ospitata, Valentina, compagna di Domenico.