Stasera in tv 4 gennaio 2020. Rai 1 propone la prima puntata del programma Meraviglie – la penisola dei tesori. Il palinsesto è ancora pieno di film e di programmi festivi, oltre che di repliche. Ecco nei dettagli quanto vedremo questa sera.

Stasera in tv 4 gennaio 2020 – i programmi in onda

Su Raiuno, alle 21.25, Meraviglie – la penisola delle meraviglie. Comincia stasera il nuovo viaggio in quattro puntate di Alberto Angela alla scoperta delle bellezze del nostro Paese: si parte da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Si passa poi al Palazzo Reale di Torino e infine a Roma, tra le sue fontane e i suoi acquedotti.

Su Raitre, alle 21.20, il docureality Io scrivo. La vita di 14 donne malate di cancro è al centro del docu-reality di Matilde D’Errico, la curatrice di Amore criminale. Parallelamente al loro percorso di cura, le protagoniste frequentano un laboratorio di scrittura grazie al quale esternano emozioni, paure, sensazioni e pensieri reconditi.

Su Rai 5, alle 21.15, il varietà Cirque du Soleil: Dralion. In scena un ricco mélange tra Cina, India e Africa e un cast di 50 elementi. Lo spettacolo unisce tradizioni e cultura occidentali e orientali amalgamando arti acrobatiche cinesi rivisitate dalla fantasia e versatilità del Cirque.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale 55 passi nel sole. Si conclude stasera il viaggio di Al Bano, accompagnato da Romina Power e dalla figlia Cristel, nei ricordi e nelle emozioni di una carriera lunga 55 anni. Accanto a lui, per festeggiarlo ed esibirsi al suo fianco, numerosi colleghi tra cui Orietta Berti, Mario Biondi, Gigliola Cinquetti e Roberto Vecchioni.

Su Real Time, alle 21.10, Vite al limite. Erica ha 44 anni e si rifugia nel cibo ogni volta che deve affrontare delle avversità. Aver fatto poi un’operazione per perdere peso senza alcun successo ha peggiorato la situazione. Ora però deve riuscire a cambiare le sue abitudini.

Stasera in tv 4 gennaio – i film in onda

Su Italia 1, alle 21.40, il film fantastico del 1989, di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro Parte II, con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Marty McFly (Michael J. Fox) viene trascinato da Doc Brown (Christopher Lloyd) in una nuova avventura. Con l’aiuto della fantascienza DeLorean i due approdano nel 2015 per rimettere sulla retta via lo scapestrato figlio di Marty e per salvare la madre Lorraine, che è diventata alcolizzata.

Su Nove, alle 21.15, il film commedia del 1996, di Penny Marshall, Uno sguardo dal cielo, con Whitney Houston, Denzel Washington. L’angelo Dudley, inviato sulla Terra per aiutare il reverendo Biggs, rischia di far innamorare di sé la moglie del sacerdote. Intanto deve affrontare un losco speculatore edilizio.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di spionaggio del 2000, di John Woo, Mission: Impossible 2, con Tom Cruise. Sean Ambrose ha rubato un virus letale e il suo antidoto. Per recuperarli, l’agente Ethan Hunt stringe un patto con una ladra professionista, ex fiamma del suo avversario.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2004, di Carl Franklin, Out Of Time, con Denzel Washington. Florida, Stati Uniti. Il detective Matt Whitlock indaga su un duplice omicidio. Ben presto si accorge che qualcuno sta cercando di incastrarlo, seminando falsi indizi contro di lui.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di fantascienza del 2011, di J.J. Abrams, Super 8, con Joel Courtney, Elle Fanning. Cinque ragazzini assistono al deragliamento di un treno mentre stanno girando in Super 8. Ma notano qualcosa di strano e l’arrivo dei militari lo conferma.

Su Spike, alle 21.30, il film d’azione del 1991, di K. Bigelow, Point Break, con Keanu Reeves, Patrick Swayze. Per finanziarsi, Bodhi e i suoi amici surfisti rapinano le banche mascherati da ex presidenti degli Stati Uniti. Ma l’agente dell’Fbi Johnny Utah si mette sulle loro tracce.

Stasera in tv 4 gennaio – i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Simone Spada, Domani è un altro giorno, con Marco Giallini, Valerio Mastandrea. Tommaso rientra per quattro giorni a Roma quando scopre che l’amico Giuliano è malato terminale. Useranno questi giorni per stare insieme come ai vecchi tempi e dirsi addio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 1998, di Eric Darnell, Tim Johnson, Lawrence Guterman, Z la formica. Per amore della principessa Bala, la formica operaia Z decide di trasformarsi in soldato. Combatterà valorosamente una dura battaglia contro le crudeli termiti.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Christian Gudegast, Nella tana dei lupi, con Gerard Butler. Una banda di rapinatori sta preparando il colpo del secolo. Il loro piano è studiato nei minimi dettagli, ma avranno a che fare con la squadra anticrimine di “Big Nick” O’Brien.