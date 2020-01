Manca oramai poco all’apertura ufficiale di Sanremo 2020 e già ci si chiede chi vincerà. La settantesima edizione della kermesse canora, in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio,è già sotto l’occhio del ciclone per le polemiche che l’hanno investita. Ma come ogni anno, già ci si chiede chi sarà il vincitore. E i bookmakers sono al lavoro per stabilire una rosa di papabili. Insomma il toto- vincitori impazza.

Sanremo 2020 chi vincerà – previsioni Toto Festival

E’ ufficialmente aperto il Toto Festival e le previsioni dei bookmaker iniziano a invadere anche il web. Quale dei 24 big in gara vincerà la competizione secondo i principali bookmaker italiani?

Tra i cantanti usciti dai talent, in gara all’Ariston, troviamo Anastasio, il rapper vincitore di X Factor 2018, favorito con una quota a 4.50 su Sisal mentre Bwin offre la sua vittoria a 6.00.

Per il tenore siciliano Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, Snai ed Eurobet riservano la quota di 6.00.

Una quota differente da quella proposta all’altra ex concorrente di Amici, Giordana Angi, quota che per Sisal è di 5.00, mentre per Snai, Eurobet e Stanleybet è di 7.00.

Sanremo 2020 chi vincerà tra gli artisti

Tra gli artisti in gara compare il nome di Enrico Nigiotti, con una quota che oscilla dai 15.00 di Eurobet ai 6.50 di Bwin.

Francesco Gabbani, che nel 2017 conquistò l’Ariston con la sua Occidentali’s Karma, quest’anno parte tra gli outsider come confermato dalla quota a 9.00 che troviamo su Eurobet. Mentre su Bwin e Snai viene offerto a 6.00.

Bwin quota anche il giovane Achille Lauro a 8.00. Il cantante che ha trovato il successo nel 2019 all’Ariston con Rolls Royce, viene proposto da Snai con una quota di 6.00.

Si può scommettere anche sul podio di Sanremo 2020

Inoltre c’è la possibilità di scommettere sul podio del Festival: Achille Lauro sul podio è quotato a 2.75 da Eurobet e 2.50 da Sisal. Anastasio viene presentato con una quota di 2.10 da Sisal, mentre con 1,75 da Eurobet.

Il podio per Gabbani ha una quota di 2.35 per Eurobet e di 2.75 per Sisal.

Sanremo settantesima edizione chi vincerà tra le Nuove Proposte

Il Toto Festival interessa anche gli otto finalisti in gara per le Nuove Proposte. Ecco le quotazioni:

Gli Eugenio in Via di Gioia sono quotati da Snai a 4.50, da Eurobet a 3.00, mentre a 5.00 da Bwin.

Faustini favorito da Snai con la quota di 4.00, 7.00 da Eurobet e 3.50 da Bwin.

Infine, la giovanissima Tecla Insolia quotata vincitrice da Snai a 7.00, 11.00 da Eurobet e 9.00 da Bwin.