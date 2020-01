Come una madre con Vanessa Incontrada. È tra i nuovi titoli realizzati da Rai Fiction insieme a 11 marzo film per Rai 1 ed andrà in onda dalla prima serata di domenica 2 febbraio, in tre puntate. Stiamo parlando di Come una madre, la serie con protagonista Vanessa Incontrada, di cui vi raccontiamo in diretta la conferenza stampa di presentazione, dalla sede Rai di Viale Mazzini.

Come una madre con Vanessa Incontrada – Conferenza stampa in diretta – Cast, trama e anticipazioni



In Come una Madre, Vanessa Incontrada interpreta Angela Graziani, un’assistente sociale realizzata, serena ed appagata dalla vita. È anche madre di Matteo, un bambino di nove anni, che però muore in un tragico incidente stradale. Una fatalità che distrugge la sua esistenza e la costringe a scappare nella piccola isola toscana in cui è cresciuta, per provare a ricominciare da capo.

Lì incontra Elena (Eleonora Giovanardi) e i suoi due bambini, Valentina e Bruno. Il misterioso omicidio di Elena sconvolge ulteriormente Angela, cui la vittima aveva affidato i bambini poco prima di morire. L’accusa di omicidio spinge Angela alla fuga, nel tentativo di proteggere i bambini e di scoprire cosa c’è dietro l’uccisione di Elena.

Del cast fa parte anche Marco Bocci (il poliziotto Li Guardi), che si occupa delle indagini insieme a Sebastiano Somma (agente dei servizi segreti). Giuseppe Zeno, invece, veste i panni di Kim l’uomo con cui doveva incontrarsi Elena prima di essere accoltellata. Insieme a loro, Simone Montedoro (l’ex marito di Angela), Katia Ricciarelli e Ninni Bruschetta.

Alla conferenza stampa che vi racconteremo in diretta parteciperà l’intero cast, con il regista Andrea Porporati e la Direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta.

Parlano Eleonora Andreatta di rai Fitcion e il regista Andrea Porporati

La prima ad intervenire è Eleonora Andreatta, Direttrice di Rai Fiction: “Vanessa Incontrada ha un posto speciale in Rai Fiction. Ha iniziato i lsuo percorso diventando un personaggio femminile iconico, capace di portare al grande pubblico storie di donne forti e coraggiose, che riescono ad affrontare le difficoltà Un’immagine del femminile. Rappresenta molto bene l’accoglienza e l’empatia, aderendo perfettaemnte all’immagine femminile che la linea di RaiFiction cerca.

La serie ha una forte marca autorale di Andrea Porporati. Una favola nera contemporanea, un percorso di rinascita nel mezzo di una fuga, una sueprtrama che mette insieme molti elementi, cmpreso il thriller. Poi, il temo della maternità. Un grande lavoro produttivo ed editoriale.

Andrea Porporati, regista ma anche sceneggiatore della fiction: “Semplificando, chiamerei Come una madre una storia d’avvetnura. una storia in cui c’è tutto: sentimenti, amore, viaggio (attraverso un’Italia meravigliosa, sorprendente anche per noi). Un viaggio anche emotivo, poiché viaggiando i personaggi socprono se stessi e scoprono un nuovo modo di stare insieme e guardare gli altri. Un viaggio attraverso personaggi particolari e inaspettati.

Il film è stato complesso, però anche semplice per me. Percé mi sono affidato al legame che si è formato tra Angela e i due bambini e, nonostante tutto, positivo. Ho già lavorato con Vanessa Incontrada in film precedenti e la considero un po’ come Thom Hanks, una di quele persone che ne portano con sè tante altre, che emergono nelle varie vicende della vita.

Le parole di Vanessa Incontrada, protagonista di Come una madre

Le parole di Vanessa Incontrada: “D’ora in poi sarò Thom Hanks (ride, ndr). In realtà, credo che i veri protagonisti siano i due bambini. È stato complicato lavorare on loro per giorni sul set. Una cosa fantastica ve la devo raccontare: dovevamo fare una scena complicata e quel giorno non avevano granché voglia. A loro insaputa, sono andata dai genitori e gli ho detto che avrei fatto finta di arrabbiarmi. Avreste dovuto vedere la loro faccia, increduli di vedermi arrabbiata.

E quel giorno è stato di grandi risate. I bambini danon molto ad Angela, una donna persa che non sa più come affrontare il futuro. Lei ritorverà se stessa e cosa aspettarsi dal futuro.

Ho sempre pensato che le donne che ho interpretato fossero coreggiose ma anche fragili, ritorna questo fattore nelle donne che interpreto”.

Gli interventi di Sebastiano Somma, Simone Montedoro e del Produttore Matteo Levi alla conferenza stampa di Come una madre

Sebastiano Somma: “Negli anni ho interpretato figure molto istituzionali – cosa che ho continuato a fare in teatro – però quando è nata quest’intuizione di propormi in un ruolo diverso, con dei chiaroscuri, ambigui, con delle complessità, ho capito che mi avrebbe consentito di lavorare giocando su corde un po’ diverse.

Ribadisco la forza che Porporati ha dato a questa forza. L’attenzione alla scrittura e al prodotto – anche da parte di Rai Fiction – va riconosciuta. Mi sono affidato completaemnte a lui, per l’attenzione con cui tratta gli attori, per la mano che mescola cinema e televisione”.

Simone Montedoro: “Volevo ringraziare Andrea Porporati e la Rai che mi hanon dato questa possibilità. È stato un onore lavorare con Thom Hanks (ride, ndr). Lino subentra in questa fuga dopo una lunga separazione da Angela, anhce perché evidentemente la ama ancora, e con Vanessa Incontrada ci sono stati momenti molto intensi.

Matteo Levi, di 11 marzo film : La realizzazione di un film on the road è molto complessa. Abbiamo girato in piena estate, soprattutto in Toscana e Calabria, ma girando anhce il Lazio e Roma. fino al sud Italia. Questa è la terza serie che facciamo con Andrea Porporati e Vanessa Incontrada. Appena Andrea Porporati mi ha accennato all’idea, tutto è stato semplice, anche per la sponda offerta immediatamente da Rai Fitcion. Spero faremo altre cose insieme.

Le domande dei giornalisti



Ci sono dei riferimenti alla cronaca?



Andrea Porporati: “In realtà, non ci sono riferimenti a fatti di cronaca specifici. Lo scorso anno lo avevamo fatto in “I nostri figli” e in qualche modo c’è un richiamo nella questione dell’affidamento dei figli. Ma io pensavo più a storie come Pinocchio, per via dei paesaggi non esattamente collocati nello spazio e della semplicità della storia.



Vanessa Incontrada, un commento sulla sicurezza che rappresenti per la Rai? Mette delle pressioni?

Vanessa Incontrada: “Sono felice che produzioni come la 11 marzo film abbiano questa fiducia in me. Non ho chiesto mai perché, mi piace quello che mi propongono e c’è un rapporto molto umano tra di noi (non è scontato) che porta più facilmente a lavorare insieme. Sono felice che in questa isione della Rai ci sono anche io dentro”.

Vanessa Incontrada, come scegli i tuoi ruoli?