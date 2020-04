Stasera in tv 12 aprile 2020. Nella serata di Pasqua non va in onda Live Non è la D’Urso. Giletti propone una versione speciale di Non è L’Arena. E torna Fabio Fazio con Che tempo che fa. Ecco la programmazione completa.

Stasera in tv 12 aprile 2020 – programmi

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Come sempre nelle ultime settimane, Fabio Fazio conduce in uno studio vuoto. Anche oggi il professor Roberto Burioni informa i telespettatori sugli sviluppi dell’emergenza coronavirus e risponde alle loro domande. Non manca il contributo di Luciana Littizzetto, ormai quasi guarita dall’infortunio.

Su Rai 5, alle 21.15, Wild Canarie. Il vento e l’acqua hanno trasportato semi, insetti e animali sulle isole Canarie. Con l’ausilio di splendide immagini, vediamo il risultato di questo fenomeno: da sorprendenti uccelli eccentrici alle maestose balene.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. La ricerca del ristorante che merita il titolo di “Little Big Italy” porta oggi Francesco Panella nel New Jersey. Tra le prove per i ristoratori: un piatto scelto dai concorrenti, il cavallo di battaglia del ristorante e uno fuori menù scelto dal conduttore.

Stasera in tv 12 aprile 2020 film Rai, Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, il film drammatico del 1999, di Roger Young, Jesus, con Jeremy Sisto. Una ricostruzione dei momenti più significativi della vita di Cristo (Jeremy Sisto), partendo dall’affetto verso la madre Maria (Jacqueline Bisset), i discepoli e Maria Maddalena (Debra Messing). E poi l’arrivo a Gerusalemme, dove si è insediato da poco il procuratore romano Ponzio Pilato.

Su Rete 4, alle 21.25, il film storico del 1961, di Nicholas Ray, Il re dei re, con Jeffrey Hunter. La vita terrena di Gesù (Jeffrey Hunter) dalla nascita a Betlemme alla Resurrezione: l’incontro con Giovanni il Battista (Robert Ryan), gli Apostoli, i miracoli, il tradimento di Giuda (Rip Torn), l’attesa nel Getsemani, l’arresto, il processo, la morte in croce per la redenzione di ogni uomo.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 1984, di e con Massimo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere. Il maestro elementare Saverio (Roberto Benigni) e il bidello Mario (Massimo Troisi) stanno viaggiando in automobile. Sorpresi da un temporale, passano la notte in un casolare. La mattina dopo si ritrovano catapultati nel 1492. Incontrano così, tra gli altri, Leonardo da Vinci e la bella Pia.

Su Italia 1, alle 21.25, il film di fantascienza del 2015, di J.J. Abrams, Star Wars Episodio VII – Il risveglio della forza, con Daisy Ridley, John Boyega. Dopo la distruzione della seconda Morte Nera e la caduta dell’Impero, dalle ceneri di quest’ultimo è nato il sinistro Primo Ordine. A capo ci sono il leader supremo Snoke e il suo braccio destro Kylo Ren (Adam Driver). BB-8 viene trovato da Rey (Daisy Ridley), una ragazza che vende rottami.

Film La7, Tv8, Iris, Cine34

Su La7, alle 20.35, il film drammatico del 2011, di Steven Spielberg, War Horse, con Jeremy Irvine, Emily Watson. Durante la Prima Guerra Mondiale, Albert, un ragazzo inglese, parte per il fronte francese alla ricerca del suo cavallo Joey, venduto dal padre alla cavalleria britannica.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2018, di Roan Johnson, I delitti del Barlume – Il battesimo di Ampelio, con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti. Proprio quando tutto è pronto per il Battesimo del figlio della Tizi, il parroco viene assassinato. I primi sospetti della Fusco ricadono su Pasquali.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2011, di Lasse Hallstrom, Il pescatore di sogni, con Amr Waked, Ewan McGregor. Fred, un valente studioso inglese, riceve una richiesta davvero insolita da un eccentrico sceicco yemenita che vorrebbe popolare i fiumi del suo paese di salmoni.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1969, di Giuseppe Colizzi, La collina degli stivali, con Terence Hill, Bud Spencer. Inseguito da una banda di fuorilegge, il pistolero Cat Stevens si rifugia in un circo. Con l’aiuto degli artisti e dell’amico Hutch organizza un piano per sgominare i criminali.

I film di Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di e con Alessandro Siani, Il giorno più bello del mondo. Arturo, impresario teatrale pieno di debiti, è costretto a badare a Gioele e Rebecca, figli di uno zio defunto. Quando scopre che Gioele ha un dono particolare, pensa a come sfruttarlo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2004, di Mel Gibson, La passione di Cristo, con Jim Caviezel. Liberamente ispirato ai Vangeli di Luca, Giovanni, Matteo e Marco. Le ultime dodici ore di Cristo, dalle tentazioni nell’Orto del Getsemani alla crocifissione sul Golgota.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2017, di Barry Sonnenfeld, Una vita da gatto, con Jennifer Garner. Sempre alla ricerca del successo, Tom Brand non trova il tempo di dedicarsi alla famiglia. Un giorno, per uno strano scherzo del destino, si ritrova bloccato nel corpo di un gatto.