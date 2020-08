Secondo appuntamento questa sera, giovedì 20 agosto, con Hudson e Rex. L’appuntamento è in prima serata con i due episodi che hanno come titolo rispettivamente Acqua assassina e In fuga dal passato.

Ricordiamo che la serie è il remake del famoso serial poliziesco Il commissario Rex. La prima e la seconda stagione vengono proposte da Rai 3 a partire dallo scorso 13 agosto.

Hudson e Rex 20 agosto – trama episodio Acqua assassina

Protagonista della serie è Charlie Hudson, detective della polizia criminale che fa parte del dipartimento di Saint John. Il poliziotto ha “adottato” il cane Rex e, dopo la morte del precedente padrone, avrebbe dovuto essere soppresso. La sinergia che si è creata tra Hudson e il cane poliziotto fa in modo che tutti i casi di cronaca nera vengano risolti e i colpevoli assicurati sempre alla giustizia.

Nel primo episodio in onda questa sera dal titolo Acqua assassina, Hudson deve confrontarsi con un delitto almeno in uno stabilimento addetto all’imbottigliamento dell’acqua. La vittima si rivela essere un attivista di un gruppo locale. Noto per le sue proteste tutte e finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente, muore probabilmente proprio per i suoi ideali. Le indagini di Hudson si rivolgono innanzitutto alla sua fidanzata che risulta scomparsa proprio nella notte dell’omicidio.

Molto presto però Charlie Hudson si rende conto che la pista intrapresa è apparentemente troppo semplice. Intanto però l’unico obiettivo per adesso e trovare la ragazza. Anche lei Infatti potrebbe essere in pericolo. Hudson, con l’aiuto determinante del cane Rex, riesce a trovarla. Si era nascosta in una casa nel bosco. L’intervento del detective e del cane poliziotto arriva al momento giusto. Qualcuno infatti stava attentando alla vita della ragazza.

Hudson e Rex 20 agosto – trama episodio In fuga dal passato

Il secondo episodio ha per titolo in fuga dal passato. Ruota intorno ad un uomo di nome Nelson che ha dei diamanti da vendere. La persona, una donna, alla quale li aveva promessi, pensa di ucciderlo una volta entrati in casa per discuterne il prezzo. Il figlio di Nelson vuole chiamare soccorsi. Ma il padre si oppone. Infatti nasconde un segreto. È ricercato da più di 20 anni proprio per furto di diamanti e per aver ucciso il suo complice di allora.

Nelson si è sempre dichiarato innocente di questo omicidio. Ma la donna che avrebbe dovuto comprare i suoi gioielli, lo incontra di nuovo. E gli dice chiaramente di non credere alla sua versione dei fatti. A questo punto gli rivela anche la sua identità. È la figlia del suo ex complice ed è tornata per chiedere vendetta.

Hudson e Rex – il cast completo

