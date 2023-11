Maxine’s Baby The Tyler Perry Story film Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone il film dal titolo Sorella Morte. Si tratta di una pellicola di genere horror con atmosfere thriller.

La produzione è della Spagna. L’anno di realizzazione è il 2023 e la durata è di un’ora e 29 minuti.

Sorella Morte film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Paco Plaza. Protagonisti principali sono Emily e Luke interpretati rispettivamente da Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich. Nel cast anche Eddie Marsan nel ruolo di Campbell.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Valencia e zone limitrofe nel territorio della comunità valenciana.

La produzione è della El Estudio in collaborazione con Netflix Studios e Star Thrower Entertainment.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Hermana Muerte.

Sorella Morte – trama del film in onda su Netflix

Nella Spagna del dopoguerra, Narcisa (Aria Bedmar), una giovane novizia con poteri soprannaturali, inizia a lavorare come insegnante in un ex convento, ora scuola femminile. Tutto sembra procedere normalmente nella prima parte della sua nuova esperienza. Ma, con il passare dei giorni, cominciano ad accadere strani eventi di cui non riesce a dare una spiegazione. La situazione si fa sempre più inquietante. Inizia così per lei un periodo tormentato che non è destinato a finire presto. Infatti questi eventi soprannaturali si susseguono con sempre maggiore frequenza e la porteranno a dipanare la matassa di segreti che circonda il convento e perseguita anche gli abitanti di tutta la cittadina dove è ambientata la vicenda.

Spoiler finale

Dovrà impegnarsi con tutta se stessa per cercare di riuscire a risolvere i problemi legati a questi terribili eventi soprannaturali che accadono nel convento. Strane presenze inquietanti metteranno a dura prova la forza e il coraggio della novizia.

Sorella morte: il cast completo

Aria Bedmar : Hermana Narcisa

: Hermana Narcisa Maru Valdivielso : Hermana Julia

: Hermana Julia Luisa Merelas : Abadesa

: Abadesa Almudena Amor : Hermana Socorro

: Hermana Socorro Consuelo Trujillo: Hermana Muerte