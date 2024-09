Addio a Paola Marella: lo storico volto di Real Time aveva 61 anni

Nella tarda serata di sabato 21 settembre è stata annunciata la morte di Paola Marella. La conduttrice, volto storico di Real Time, aveva 61 anni.

Morte Paola Marella, il decesso a causa di un tumore

La notizia della morte di Paola Marella è stata comunicata in serata. La donna, da anni volto noto della televisione italiana, si è spenta a causa di un tumore.

Una malattia, questa, che aveva dovuto affrontare per la prima volta nel 2011. In quella occasione, era riuscita ad avere la meglio. Nove anni più tardi, nel 2020, aveva invece annunciato di aver scoperto un altro nodulo al seno.

Molto impegnata nel divulgare l’importanza della prevenzione, nel 2021 aveva rilasciato una lunga intervista al settimanale Panorama ed aveva affermato: ““Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla“. Al momento non è stata annunciata la data nella quale saranno celebrati i funerali.

La lunga carriera fra Real Time e Sky

A livello televisivo, Paola Marella ha avuto il merito di rivoluzionare il linguaggio e la comunicazione inerente il settore immobiliare, dando il via ad un genere televisivo ancora oggi molto in voga. Dopo essersi laureata in Architettura ed aver lavorato come agente immobiliare per un grande gruppo, nel 2007 diventa il volto di riferimento di Real Time. Nella rete Discovery, all’epoca ancora agli albori, ha guidato il format Cerco casa disperatamente, che ha avuto un enorme successo e dal quale è nato lo spin off Vendo casa disperatamente.

Dopo altri progetti, nel 2016 passa nel gruppo Sky, dove guida, fra gli altri, format come I consigli di Paola e A te le chiavi. Negli ultimi tempi, Marella era la padrona di casa di Un sogno in affitto, show nel quale accompagnava dei vip alla ricerca di una casa vacanza dei sogni. L’ultimo ciclo di appuntamenti inediti è andato in onda su Sky Uno nell’estate del 2023.

Morte Paola Marella, decine di messaggi di cordoglio

La notizia della morte di Paola Marella è arrivata all’improvviso. L’esperta, seguita su Instagram da oltre 500 mila persone, aveva pubblicato il suo ultimo post quattro giorni fa, nel quale dava dei consigli per sfruttare al meglio gli spazi dei bagni di piccola dimensione. Molto apprezzata per l’eleganza e il garbo, l’annuncio della sua scomparsa ha generato decine di messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. I profili social di Real Time hanno scritto “Non ti dimenticheremo mai“. Per Sonia Bruganelli era una “Meravigliosa donna“, mentre è molto toccate l’ultimo saluto dato da Carla Gozzi: “Amica mia, quante avventure vissute insieme, quante risate, quante cose fatte. La tua eleganza, ironia e la forza resteranno nel mio cuore“.