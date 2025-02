Mina Settembre episodi La scemità degli uomini e La profezia del ciuccio: trama e cast

Domenica 16 febbraio, Rai 1 propone gli episodi La scemità degli uomini e La profezia del ciuccio di Mina Settembre. La fiction, con protagonista Serena Rossi, arriva, con la puntata odierna, alla fine della terza stagione.

Mina Settembre La scemità degli uomini, regista e dove è girata

Nato da un’idea originale di Maurizio De Giovanni, il titolo è una produzione di Rai Fiction e di Italian International Film. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Fabrizio Cestaro, Doriana Leondeff, Fabrizia Midulla, Marco Videtta e Costanza Durante. La regia è di Tiziana Aristarco.

Il terzo capitolo del titolo si avvia alla conclusione forte degli ottimi ascolti: sette giorni fa, infatti, la serie ha tenuto compagnia a 4 milioni e 300 mila telespettatori, con una share del 24,3%. Visti gli ottimi dati Auditel è lecito immaginare che la fiction possa avere un proseguo.

Mina Settembre La scemità degli uomini, la trama

Durante La scemità degli uomini, la protagonista Mina Settembre è insieme ad Irene quando nota la presenza di Eddy ubriaco. Decidono, per questo motivo, di intervenire. Zia Rosa, intanto, è in crisi per la scelta della location nella quale celebrare il matrimonio. Preoccupata, il personaggio principale coinvolge tutti nella ricerca. Fiore, a sua volta, ha finalmente le idee chiare in merito al suo futuro.

La profezia del ciuccio, la trama

L’ultima serata con la terza stagione di Mina Settembre va avanti con l’appuntamento dal titolo La profezia del ciuccio. Viola deve affrontare un periodo di difficoltà: ha scoperto, infatti, che una sua grande amica è sfruttata dal suo fidanzato. Preoccupata per le sorti della giovane, decide di chiedere aiuto al personaggio principale.

Nel frattempo, i due protagonisti sono in fermento: il grande giorno del matrimonio, finalmente, è arrivato. La chiesa è gremita e l’atmosfera è elettrica. Ben presto, però, i colpi di scena non finiscono qui: le nozze, infatti, non saranno l’unico evento memorabile che dovranno affrontare i personaggi principali.

Mina Settembre La scemità degli uomini, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Mina Settembre, che prosegue con il nono e decimo episodio domenica 16 febbraio dalle 21:25 circa su Rai 1 ed in diretta streaming ed on demand su Rai Play.