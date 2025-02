Ulisse Il piacere della scoperta La Sicilia di Montalbano su Rai 1: i luoghi del cuore di Andrea Camilleri

Lunedì 17 febbraio, Rai 1 manda in onda la puntata dal titolo La Sicilia di Montalbano di Ulisse Il piacere della scoperta. Il programma, come di consueto, è guidato da Alberto Angela.

Ulisse Il piacere della scoperta La Sicilia di Montalbano, i cento anni di Andrea Camilleri

In attesa della nuova edizione, Ulisse Il piacere della scoperta torna nella programmazione della rete ammiraglia della TV di Stato con un appuntamento. Esso prende il via dalle 21:20 circa. Oltre che in televisione, è possibile fruire del programma anche in diretta streaming ed on demand. Il punto di riferimento è Rai Play.

Realizzato da Rai Cultura con la regia di Gabriele Cipolliti, la produzione omaggia Andrea Camilleri in occasione del centenario dalla sua nascita. Per l’occasione sono visitati alcuni dei luoghi del cuore dello scrittore, concentrandosi su quelli che sono i simboli del Commissario Montalbano, creazione più nota di Camilleri.

Le località dell’isola e le parole della nipote Arianna Mortelliti

Durante lo speciale La Sicilia di Montalbano, le telecamere di Ulisse raggiungono l’isola e visitano le zone divenute note soprattutto perché hanno ospitato le riprese della celebre fiction sul commissario Montalbano, interpretato dall’attore Luca Zingaretti.

Fra le zone analizzate ci sono Scicli, Ragusa, Modica e la Fornace Penna. Con esse c’è la meravigliosa Scala dei Turchi, falesia che attira ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo. È proposto, poi, un focus su Marzamemi, Donnafugata, Tindari e la Valle dei Templi. Si tratta del più grande parco archeologico della Sicilia, situato nella provincia di Agrigento.

Per omaggiare Andrea Camilleri, il conduttore Alberto Angela intervista la nipote Arianna Mortelliti, che ricorda in che modo l’amato nonno era solito scrivere. Inoltre, c’è l’editore Antonio Sellerio, che analizza il successo mondiale della saga con protagonista Montalbano.

Ulisse Il piacere della scoperta La Sicilia di Montalbano, gli ospiti

Angela, ne La Sicilia di Montalbano di Ulisse, realizza un viaggio a tappe, che lo avvicinano progressivamente a Montalbano. Durante il percorso incontra alcuni dei personaggi che hanno contribuito al successo della fiction, a partire da Catarella e l’ispettore Fazio, interpretati da Angelo Russo e Peppino Mazzotta.

Si prosegue con il fimminaro Mimì Augello, ovvero Cesare Bocci, fino ad incontrare Montalbano, cioè Luca Zingaretti. Da tutti loro, il padrone di casa si fa raccontare piccoli e grandi episodi che hanno costellato i quindici anni in compagnia con la serie. Essa, diretta a lungo da Alberto Sironi, è composta da 37 episodi. Nel tempo ha ottenuto grande popolarità in varie parti del mondo, dall’Argentina alla Russia, oltre agli USA, Francia, Germania, Spagna ed Australia.