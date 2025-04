Il film The Path, in onda su Tv2000, è un dramma storico che racconta la fuga da un’Europa in guerra. Il film del 2022, di genere drammatico e storico, ha una durata di 99 minuti ed è prodotto in Germania e Spagna.

Regia e produzione del film The Path

La regia di The Path è affidata a Tobias Wiemann, che porta sullo schermo una storia intensa e ricca di emozioni.

Il film è prodotto da Sony Pictures, in collaborazione con Bavaria Fiction, Eyrie Entertainment e Latido Films, garantendo una produzione di alta qualità e una distribuzione internazionale.

Protagonisti del film sono Ludwig Kirsch e Rolf, interpretati rispettivamente da Volker Bruch e Julius Weckauf. Nel cast troviamo anche Nonna Cardoner nel ruolo di Nuria.

Dove è stato girato?

Le riprese di The Path si sono svolte in Germania e Spagna, sfruttando paesaggi suggestivi per ricreare l’atmosfera della fuga attraverso l’Europa.

Gran parte delle scene sono state girate nei territori montuosi della Francia meridionale, con location che enfatizzano il senso di pericolo e speranza vissuto dai protagonisti. Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Der Pfad.

Trama del film The Path

Nel 1940, l’ombra opprimente del nazismo si allungava sull’Europa, spingendo il giornalista ebreo Ludwig Kirsch a una disperata fuga. Con il suo giovane figlio Rolf al fianco, intraprese un pericoloso viaggio verso la libertà. La loro meta era New York, dove la madre di Rolf attendeva con ansia il loro arrivo. Il percorso prescelto li avrebbe condotti attraverso la Francia meridionale, con la Spagna come tappa cruciale prima dell’imbarco transatlantico.

Tuttavia, il destino, spesso crudele, sferrò un duro colpo. Un inatteso incidente li separò bruscamente, lasciando il piccolo Rolf solo e vulnerabile in un territorio ostile. Ma la speranza, a volte, si manifesta in modi inaspettati. Sulla sua strada apparve Nuria (Nonna Cardoner), una coraggiosa ragazza del posto con una profonda conoscenza dei sentieri segreti che serpeggiavano tra le montagne, promettendo una via di fuga oltre il confine.

Insieme a un fedele cane, compagno silenzioso e leale, Rolf e Nuria si trovarono a condividere un’avventura carica di pericoli. Ogni passo era una sfida, ogni incontro un potenziale rischio.

Spoiler finale

Braccati dai soldati nazisti, implacabili nella loro caccia, e insidiati da traditori pronti a vendere la loro libertà per un pugno di denaro, i due ragazzi dovettero fare appello a tutto il loro coraggio e ingegno per sopravvivere.

La loro giovane età contrastava con la gravità della situazione, rendendo il loro viaggio un’odissea commovente e piena di suspense, una lotta disperata per raggiungere la salvezza e la promessa di una nuova vita oltreoceano. La loro alleanza, nata dalla necessità, si trasformò in un legame indissolubile forgiato dalle avversità, con la libertà come unica, preziosa meta.

The Path: il cast completo del film

