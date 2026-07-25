Il 19 luglio ha debuttato, sui social e in televisione, la pubblicità di LeoVegas con protagonista Teo Teocoli. Il comico, per diffondere il messaggio dell’importanza del Gioco Responsabile, ha rispolverato uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè il personaggio di Felice Caccamo.

Pubblicità LeoVegas Teo Teocoli, la storia dell’iconica parodia del giornalista sportivo

LeoVegas, nota società legata al mondo del gioco online, ha deciso di lanciare una nuova campagna comunicativa, che interessa sia la televisione che i social. La produzione è firmata da Armando Testa ed è pianificata da Media Italia.

La scelta della società è quella di puntare, nel ruolo di testimonial, su un grande classico dello spettacolo italiano. Si tratta di Felice Caccamo, parodia del giornalista sportivo ideata da Teo Teocoli e presentata per la prima volta nel 1990. Tale personaggio, negli anni a seguire, ha ottenuto un enorme successo, tanto da diventare uno dei simboli del programma Mai dire Gol della Gialappa’s Band.

La descrizione dello spot

Nella pubblicità di LeoVegas il testimonial Teo Teocoli, nel ruolo di Felice Caccamo, è ripreso nella tradizionale inquadratura in primo piano, mentre tiene in mano un giornale. Inizialmente, lo sfondo è quello del Golfo di Napoli, che da sempre accompagna gli interventi del finto giornalista.

Ben presto, però, la situazione cambia e dietro il protagonista appaiono una serie di immagini decisamente particolari, dall’inquadratura di un leone passando per quella delle sfere stroboscopiche.

Teo Teocoli, a questo punto, perde la pazienza e afferma: “Basta, il gioco è bello quando dura poco“. Si sposta, così, dal regista, che però sta ignorando gli strumenti del suo lavoro perché concentrato a giocare online con il suo cellulare. Teocoli, appena lo vede, sottolinea: “Tu stai esagerando, datti una regolata“. A questo punto interviene la voce fuori campo, che ricorda la possibilità di impostare, con LeoVegas, i limiti di deposito e l’autoesclusione.

Pubblicità LeoVegas Teo Teocoli, un amarcord che non può che funzionare

La pubblicità di LeoVegas con Teo Teocoli permette al pubblico di rivedere uno dei personaggi televisivi più iconici degli anni ’90, scatenando un effetto amarcord che non può che rendere interessante lo spot.

La scelta del testimonial è senza dubbio azzeccata ed è intorno a lui che è costruita l’intera narrazione, che riesce a trasmettere con ironia e leggerezza un messaggio tanto importante come quello legato al Gioco Responsabile.

Lo spot, inoltre, ha il pregio di riuscire a parlare direttamente a (parte) del proprio pubblico di riferimento. Felice Caccamo, d’altronde, è riconoscibile soprattutto dal pubblico legato al mondo del calcio e più in generale dello sport, cioè uno dei bacini di utenza principali della società, che fra i propri servizi ha anche quello delle scommesse sportive.