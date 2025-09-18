Giovedì 18 settembre la Rai presenta, in conferenza stampa, la fiction Balene. Il titolo parte il 21 settembre, in prime time su Rai 1.

Al centro della trama ci sono Evelina e Mila. Le due, amiche durante l’Università, non si frequentano più da 10 anni. Quando scompare Adriana, la terza amica di sempre, le due protagoniste hanno un progressivo riavvicinamento.

Alla conferenza stampa ci sono le attrici Veronica Pivetti e Carla Signoris. Con loro ci sono il regista Alessandro Casale e la sceneggiatrice Fabrizia Midula.