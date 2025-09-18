Balene conferenza stampa
Serie tv drammatiche

Balene, la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni

Matteo Tuveri
18 Settembre 2025 1 minuto di lettura
0 Commenti

Giovedì 18 settembre la Rai  presenta, in conferenza stampa, la fiction Balene. Il titolo parte il 21 settembre, in prime time su Rai 1.

Al centro della trama ci sono Evelina e Mila. Le due, amiche durante l’Università, non si frequentano più da 10 anni. Quando scompare Adriana, la terza amica di sempre, le due protagoniste hanno un progressivo riavvicinamento.

Alla conferenza stampa ci sono le attrici Veronica Pivetti e Carla Signoris. Con loro ci sono il regista Alessandro Casale e la sceneggiatrice Fabrizia Midula.

Balene conferenza stampa dichiarazioni

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.