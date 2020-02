Un posto al sole torna con le puntate che vanno dal 3 al 7 febbraio. La nuova settimana di programmazione si presenta ricca di nuovi eventi.

Un posto al sole 3-7 febbraio – anticipazioni puntate

Le anticipazioni delle prime puntate settimanali puntato l’attenzione su Filippo.

Preso atto dei suoi errori con Serena, Filippo sembra avere una grande urgenza di parlarle. Come si comporterà la maestra Gagliardi dopo l’aggressione contro Franco e la diffusione on line del video che la riprende? Andrea e Arianna, intanto, vivono una notte di ritrovata passione.

Mentre Serena, al B&B, vive con Leonardo un innocente momento di leggerezza, Roberto, stanco di vedere il figlio in crisi, decide di forzare la mano andando a parlare con la ragazza. Costretto a vedere Fabrizio per lavoro, Marina mantiene le distanze, ma per entrambi è difficile. Tornato da Londra, Andrea affronta con Arianna un difficile confronto.

Mentre Angela e Franco assistono soddisfatti, alla ritrovata serenità di Bianca a scuola, la sua insegnate Maria Grazia rivelerà un lato inaspettato e struggente della sua personalità.

La presenza di Leonardo, deciso a non rinunciare a Serena, rende i rapporti tra lei e Filippo sempre più difficili. Quando Giulia sembra ormai definitivamente caduta nella trappola di Marcello, Ornella ha l’occasione di intuire il passo falso che sta per commettere l’amica.

Allarmata per quanto ha appreso da Renato, Ornella inizierà ad intuire a quali rischi si sta esponendo Giulia e proverà a mettere in guardia l’amica riguardo a Marcello.

A causa di Andrea, Samuel vede sfumare i suoi piani romantici con Arianna.

Allertati da Ornella, Niko e Angela si attiveranno per dimostrare alla madre che è vittima di un truffatore. Ma Giulia, chiusa ad ogni avvertimento, sembrerà decisa a trasferire i soldi a Marcello. Durante la conferenza stampa di presentazione di Fabrizio, le domande scomode di un giornalista metteranno in crisi Marina.

