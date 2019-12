Grantchester 4 puntata 23 dicembre – anticipazioni episodi 5 e 6

Giallo trasmette questa sera, lunedì 23 dicembre, una nuova puntata di Grantchester 4. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 38 del digitale terrestre. Ricordiamo che la serie arriva in prima visione assoluta in Italia ed è ispirata ai romanzi Grantchester Mysteries scritti da James Runcie.

Grantchester 4 puntata 23 dicembre – trama episodio 5

La trama di Grantchester 4 ha come protagonista Will Davenport (Tom Brittney) ruolo del reverendo del borgo rurale di Grantchester. Accanto a lui per indagare sui casi di cronaca nera che accadono c’è l’ispettore di polizia Geordie Keating. Tra il poliziotto e il reverendo si è instaurata una buona intesa. Professionalmente Geordie si affida molto spesso alle intuizioni del reverendo che si rivelano sempre vincenti.

In particolare mentre il nuovo reverendo è anticonformista, l’ispettore ha un carattere ed una metodologia di lavoro di vecchio stampo. In questo episodio Will è sconvolto da una tragedia che ha colpito la sua famiglia. Si trova dinanzi a scelte che cambieranno la sua vita. Per questo si avvicina ancora di più a Geordie e cerca di superare il momento difficile che sta attraversando.

Intanto il poliziotto e il reverendo si trovano dinanzi ad un nuovo caso: l’omicidio di un orsacchiotto in una sala da ballo. Naturalmente si trattava di una festa mascherata e molto presto si scopre che sotto il costume dell’orsacchiotto si nasconde un ragazzo. Le prime indagini fatte proprio nelle tasche del giovane morto fanno trovare una tessera della biblioteca appartenente alla figlia di Geordie.

Ovviamente il primo pensiero è di interrogare la ragazzina per sapere qual è il suo ruolo in una tale situazione. La ragazza, che si chiama Esme, afferma subito di non sapere nulla della presenza della tessera. Will però sa che non è così. E la prova che ha scoperto è la seguente: un giorno per caso ha visto la ragazzina nascondere una lettera che lui ha intuito fosse una lettera d’amore.

É da questo indizio che adesso si deve lavorare per trovare l’assassino.

Grantchester 4 puntata 23 dicembre – trama episodio 6

La trama di questo episodio ruota intorno a Will Davenport che ha perso recentemente il padre. Il genitore lo ha lasciato responsabile degli affari di famiglia. Molto presto Will si rende conto che la situazione economica non è buona: peggio, la famiglia è completamente al verde. La madre vorrebbe che lui rinunciasse alla chiesa e cominciasse a gestire la tenuta Davenport a tempo pieno. Will però sente il richiamo della fede e non vorrebbe lasciare la parrocchia.

Nel frattempo Geordie si sente frustrato e sfoga tutta la sua rabbia su alcuni giorni ubriachi. Dopo averli trattati male, ne conduce uno in prigione. Il poliziotto cerca di placare la rissa che si era svolta tra i ragazzi offuscati dall’alcol. Intanto Will Davenport torna a Grantchester. Lo scopo è quello di scusarsi per una situazione precedente.

Grantchester – il cast completo della quarta stagione

