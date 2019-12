NCIS Los Angeles stagione 11 – su Rai 2 dal 10 gennaio 2020

La stagione numero 11 della serie NCIS Los Angeles arriva su Rai 2 il prossimo 10 gennaio 2020. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata.

NCIS Los Angeles stagione 11 – Rai 2 anticipazioni puntate

L’undicesima stagione di NCIS è trasmessa in prima visione assoluta per l’Italia su Rai 2. Negli Stati Uniti d’America è andata in onda su CBS dal 29 settembre 2019. In Italia la stagione è inedita.

NCIS: Los Angeles ha esordito in prima visione negli Stati Uniti il 22 settembre 2009 sulla CBS, mentre in Italia è trasmessa in prima visione assoluta dal 21 marzo 2010 da Rai 2. La seconda rete ne ha sempre presentato le varie stagioni con la “farfalla gialla”. Significa che la visione da parte dei minori deve essere accompagnata da un adulto.

La squadra NCIS di Los Angeles ha come uomo di punta G. Callen. Si tratta di un enigmatico agente che lavora per la CIA, famoso per il suo talento nel ricoprire incarichi sotto copertura. Ma l’agente è anche in cerca di risposte in merito al suo passato.

Nelle indagini è affiancato dall’agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL nonché suo partner e amico fin da quando ha incominciato a lavorare con lui. In passato faceva parte della squadra anche lo psicologo Nate Getz, uscito dal team fino a farvi ritorno solo per casi particolarmente difficili.

L’altra coppia di agenti operativi è composta dall’investigatrice forense Kensi Blye e dall’agente di collegamento con la polizia Marty Deeks, che con il passare del tempo diventerà il suo fidanzato.

NCIS Los Angeles stagione 11 – trama primo episodio Nelle mani del destino

I primi due episodi dell’undicesima stagione hanno rispettivamente per titolo Nelle mani del destino e Depistaggio. Nel cast ci sono Chris O’Donnell, LL Cool], Daniela Ruah, Linda Hunt. La durata di ognuno è di 80 minuti.

Il titolo originale di Nelle mani del destino è “Let fate decide”.

La trama è la seguente: L’ISIS ha lanciato dei missili balistici contro Israele e l’Arabia Saudita. Con una strategia comunicativa ha fatto credere al mondo intero che l’attacco provenisse dall’Iran. Mentre il sistema di difesa antimissilistica cerca di intercettarli, Kensi e Deeks si trovano con Sabatino nel deserto. Stanno cercando disperatamente le uniche due persone in grado di dimostrare la falsità dell’attacco. Si tratta di una giornalista francese e un disertore ceceno.

Intanto sulla USS Allegiance, Sam e Callen riescono a catturare Skinner e i suoi uomini, liberando i prigionieri

Trama del secondo episodio Depistaggio

La trama del secondo episodio è la continuazione della prima ed è sempre incentrata sulla stretta attualità. La squadra si divide per seguire casi in diverse parti del mondo.

Callen e Sam seguono una pista a Tel Aviv. A questo punto Callen incontra la sua ex Eliana in maniera del tutto inaspettata.

Invece Kensi collabora con l’agente del Dipartimento di Giustizia Lance Hamilton a Los Angeles col fine di smascherare una vecchia conoscenza: Karen. Intanto Nell è preoccupata per la sorte di Eric che da San Francisco non dà più sue notizie da molto tempo.