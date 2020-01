Don Matteo 12 arriva su Rai 1 che trasmette la puntata d’esordio del 9 gennaio 2020. Il prete in bicicletta interpretato da Terence Hill torna sulla prima rete con dieci nuovi appuntamenti, ognuno della durata di cento minuti.Nel cast, tra i personaggi storici della serie, i telespettatori rivedranno Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini e Nathalie Guettà che interpreta la perpetua Natalina Diotallevi Presente anche il capitano Anna Olivieri a cui da il volto Maria Chiara Giannetta..

La novità di questa nuova stagione è la presenza di molte guest star. Nella puntata di giovedì 8 gennaio, è prevista la partecipazione di Fabio Rovazzi nel ruolo di se stesso.

Don Matteo 12 puntata 9 gennaio – trama Non avrai altro Dio all’infuori di me

La prima puntata dal titolo Non avrai altro Dio all’infuori di me è incentrata su Anna e Marco che sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio.

Nel frattempo accade un evento spiacevole. Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, Capitano della locale stazione di Carabinieri, inizia le ricerche per ritrovare il piccolo e coinvolge tutti i colleghi.

Ma accanto alle problematiche della sua professione, Anna dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio.

In questo frangente una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio la città di Spoleto: tutti sono alla folle ricerca dei soldi lasciati da un misterioso benefattore.Si tratta di migliaia di euro racchiusi in scatole accompagnate a degli origami.

Anna, nel suo ruolo di Capitana, ha un dubbio: è semplicemente un gioco oppure c’è qualcosa di losco? E se qualcuno approfittasse della confusione per fare del male a Don Matteo? A questo proposito sta andando in onda una pubblicità in cui si vede una pallottola colpire Don Matteo. Il prete cade al suolo. E Cecchini grida: “hanno sparato a Don Matteo”. Vedremo, questa sera, quale sarà il motivo per cui Don Matteo è stato colpito.

Don Matteo 12 – le guest star della serie

Molte le guest star che vedremo nel corso delle puntate della dodicesima edizione di Don Matteo.

Tra gli altri protagonisti di puntata ci sono: Stefano Dionisi, Elena Sofia Ricci, Christiane Filangieri, Antonio Catania, Simona Cavallari e i The Jackal

Don Matteo 12 – attori cast regia produzione

Ecco gli attori che recitano nel cast di Don Matteo 12:

Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali , Pamela Villoresi, Dario Aita, Serena lansiti, Maria Sole Pollio, Lino Di Nuzzo, Pietro Pulcini.

Ci sono ancora: Domenico Pinelli, Francesco Castiglione e Aurora Mementi

La regia è di Raffaele Androsiglio

Solo nella prima puntata è prevista la partecipazione di Fabio Rovazzi

Don Matteo 12 è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction realizzata da Matilde e Luca Bernabei.

La puntata è fruibile anche su RaiPlay.