Don Matteo 20 anni – dal 9 gennaio su Rai 1 anticipazioni

La serie televisiva Don Matteo compie 20 anni. La dodicesima stagione inizia su Rai 1 il prossimo 9 gennaio in prime time. Saranno complessivamente 10 puntate della durata ciascuna di 100 minuti. È questo il classico format del film tv adottato anche dalla serie Il commissario Montalbano.

Don Matteo 20 anni – anticipazioni dodicesima stagione

La dodicesima stagione appare come una vera e propria celebrazione dei due decenni di esistenza in video del prete in bicicletta. L’immarcescibile Don Matteo è come sempre interpretato da Terence Hill che torna a Spoleto per continuare ad indagare su casi di cronaca.

Il cast dei personaggi storici è confermato. Accanto a Terence Hill c’è il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica e il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta). La caratteristica della nuova stagione è la presenza di guest star in molte delle puntate previste. Come vi abbiamo anticipato nell’appuntamento d’esordio c’è Fabio Rovazzi nel ruolo di sé stesso.

Molti i nomi che circolano in questo periodo sul web per il ruolo di guest star. Si parla anche di un ritorno di Belen Rodriguez che era stata già presente in una puntata delle serie precedenti.

L’anno scorso i telespettatori hanno visto anche Carlo Conti, sempre nel ruolo di sé stesso, che preparava a Spoleto un festival per cantanti bambini.

Don Matteo 20 anni – il ritorno di Simone Montedoro

Altra novità della dodicesima stagione è il ritorno di Simone Montedoro nel ruolo del capitano Giulio Tommasi. Sarà un cameo che potrebbe durare più di una puntata.

Molta attenzione nella stagione in arrivo è dedicata ai bambini ed ai problemi dell’infanzia. Se ne occupa in particolare Don Matteo coadiuvato dalla sua storica perpetua Natalina (Nathalie Guetta).

Don Matteo potrebbe non finire qui

Don Matteo potrebbe non finire qui. C’è anche la possibilità che la dodicesima stagione non sia l’ultima. Infatti lo stesso attore Terence Hill ha espresso la propria volontà di riprendere il ruolo del prete in bicicletta qualora Rai Fiction possa rinnovare la serie.

All’età di 80 anni Terence Hill mostra dunque molta energia e soprattutto amore verso il personaggio che lo ha consacrato vero e proprio personaggio televisivo degli ultimi 20 anni. La serie Don Matteo infatti è una delle più longeve ed è stata sempre gratificata da ottimi ascolti.

Don Matteo – gli ascolti

La precedente stagione, la numero 11, è riuscita a conquistare ascolti altissimi e share anche superiori al 26%. È un segno inequivocabile che il pubblico italiano si è affezionato al personaggio del prete in bicicletta e al suo approccio con i parrocchiani sempre all’insegna del messaggio evangelico.

Don Matteo infatti rappresenta una certezza nel panorama televisivo, ma anche nella quotidianità. È una consolazione per il pubblico constatare che, nel giro di circa un’ora e mezza, i casi più intricati di cronaca nera vengono sempre risolti. E il colpevole assicurato alla giustizia.

Purtroppo oggi non è semplice districarsi tra i tanti cold case italiani utilizzati soltanto per incrementare la audience di determinati programmi.