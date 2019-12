Fiction gennaio 2020 – ecco tutte le serie e quando vanno in onda

Gennaio 2020 propone una serie di fiction, prodotto forte della programmazione generalista. Da Rai 1, a Rai 2 passando per Canale 5, la serialità televisiva cerca di conquistare pubblico e ascolti.

Fiction gennaio 2020 – tutte le serie che iniziano nel mese di gennaio

É Rai 2 questa volta ad inaugurare la stagione della fiction di viale Mazzini. Infatti propone la seconda stagione de Il Molo Rosso a partire dal 7 gennaio. La serie in quattro puntate ha come protagonista tra gli altri Alvaro Morte e Veronica Sanchez. Continuano le avventure dei protagonisti alla ricerca della verità sulla morte di Oscar interpretato proprio da Alvaro Morte.

Il Molo Rosso 2 si scontra con un analogo prodotto seriale di Canale 5. Si tratta della seconda stagione di New Amsterdam, il medical drama che torna sulla principale rete di Cologno Monzese proprio nella collocazione di martedì 7 gennaio. Precedentemente invece era andato in onda la domenica in prima serata.

Vengono raccontate le avventure protagonisti tra cui la dottoressa Sauton, il dottor Reynolds e la dottoressa Dobbs.

Rai 1 continua la grande serialità con la riproposta di Don Matteo. Viene trasmessa la dodicesima edizione in 10 puntate complessive e con un formato diverso. Significa che ogni puntata dura 100 minuti e non vengono più trasmessi due episodi come in passato. Nel cast sono confermati tutti gli attori storici delle precedenti edizioni partendo dal protagonista principale Terence Hill e dal maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica. L’appuntamento è per giovedì 9 gennaio su Rai 1.

Fiction gennaio 2020 – Il Cacciatore 2, Come una madre (Angela) e La guerra è finita – quando vanno in onda

Rai 2 continua con la stagione della fiction proponendo Il Cacciatore 2. Si continua a raccontare le vicende personali e professionali del giudice Alfonso Sabella che nella fiction è diventato Saverio Barone. Il ruolo del magistrato è interpretato da Francesco Montanari.

Domenica 12 gennaio Rai 1 propone la serie dal titolo Come una madre. Ricordiamo che il titolo originale era Angela. Rai 1 e Rai Fiction hanno deciso di cambiare titolo in corso d’opera. I protagonisti sono Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno.

Vengono raccontate le vicende di una giovane donna sposata con un uomo dal passato burrascoso. Infatti il padre appartiene ad un clan della ‘Ndrangheta calabrese. Quando Angela si innamora, il futuro marito riesce con un atto di coraggio ad abbandonare la sua esistenza malavitosa per dedicarsi completamente alla famiglia.

Il giorno dopo lunedì 13 gennaio è la volta di La guerra è finita. La serie è ambientata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nel 1945. La storia, ispirata a vicende realmente accadute, racconta lo sforzo di due giovani che trovano un gruppo di ragazzi appena liberati dai lager nazisti. La fiction va in onda sempre su Rai 1 in prima serata alle 21:25. Tutte le notizie le trovate a questo link.