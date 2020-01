Shetland serie tv – quarta stagione da questa sera su Giallo

Il canale Giallo trasmette questa sera la quarta stagione della serie tv Shetland. Si tratta di un prodotto televisivo britannico mandato in onda sulla BBC One e ispirato ai personaggi creati dalla scrittrice britannica Hanna Cleavers. Giallo fruibile al numero 38 del digitale terrestre sta trasmettendo la quarta stagione.

La serie tv Shetland ha come protagonista Douglas Henshall che interpreta l’ispettore Jimmy Perez. Il prodotto è un thriller poliziesco con atmosfere drammatiche. La durata di ogni episodio, in tutte le stagioni finora andato in onda, è di circa un’ora. La quarta stagione è composta da sei episodi.

La serie è ambientata in gran parte nell’arcipelago scozzese delle Isole Shetland. Altre riprese si sono svolte in Scozia.

Protagonista della serie tv Shetland è l’ispettore Jimmy Perez. Insieme alla sua squadra si occupa di risolvere tutti i casi di cronaca che avvengono all’interno della comunità delle Isole Shetland.

Shetland serie tv – trama primo episodio quarta stagione

La trama del primo episodio della quarta stagione ha come protagonista Tommy Malone. L’uomo è stato incarcerato per 23 anni perché condannato, e quindi ritenuto colpevole, dell’omicidio di Lizzie Kilmuir. Nel processo di appello Malone viene ritenuto non colpevole e quindi rilasciato.

Questa situazione però risulta poco chiara per l’ispettore Jimmy Perez. Infatti il poliziotto inizia a credere che ci sia un’altra persona responsabile dell’omicidio. Inoltre ritiene che l’investigatore che ha curato le indagini precedenti, Drew McCall abbia chiesto esplicitamente a Tommy di accettare la propria condanna.

Dopo essere stato rilasciato, Malone ritorna alle Isole Shetland. Qui c’era la casa della sua defunta madre e qui ha intenzione di stabilirsi. Molto presto però si accorge che intorno a lui c’è una ostilità che cresce di giorno in giorno.

In un clima molto difficile, e in una situazione in cui tutti lo tengono a distanza, c’è una persona che invece gli si avvicina. Si tratta della sorella di Lizzie, la donna uccisa. Kate, questo è il suo nome, incontra Tommy Malone e apparentemente gli fa capire di credere alla sua innocenza.

Il mistero sulla scomparsa di Sally McCall

In questo contesto si inserisce una giovane giornalista investigativa Sally che è la figlia di Drew McCall, a sua volta investigatore privato. Sally aveva cominciato ad interessarsi di questo omicidio la cui verità non era mai venuta a galla.

Quando le sue ricerche sembravano essere giunte a buon punto, improvvisamente Sally scompare. Dopo qualche giorno ne viene ritrovato il cadavere. La giornalista è stata uccisa in una maniera anche abbastanza brutale.

Colpo di scena finale anche Tommy fa perdere le proprie tracce. La polizia locale inizia a rincorrerlo per cercare di individuare il luogo nel quale si è rifugiato.

A questo punto c’è da chiedersi per quale motivo Tommy sia sparito se è stato riconosciuto innocente. Ma adesso è indispensabile scoprire l’assassino di Sally McCall. Non sarà facile per il poliziotto protagonista ricucire insieme tutti i tasselli di un giallo pieno di momenti carichi di adrenalina.

Il cast di Shetland serie tv

Interpreti e personaggi

Douglas Henshall : Ispettore Jimmy Perez

: Ispettore Jimmy Perez Alison O’Donnell : Sergente Alison “Tosh” MacIntosh

: Sergente Alison “Tosh” MacIntosh Steven Robertson : Detective Sandy Wilson

: Detective Sandy Wilson Lewis Howden : Sergente Billy McCabe

: Sergente Billy McCabe Erin Armstrong : Cassie Perez

: Cassie Perez Mark Bonnar : Duncan Hunter

: Duncan Hunter Anne Kidd : Cora McLean

: Cora McLean Julie Graham: Rhona Kelly

Doppiatori