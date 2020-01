Jack Taylor seconda stagione – episodio La Croce su Giallo

Giallo continua la programmazione di Jack Taylor di cui adesso va in onda la seconda stagione. L’appuntamento è sul canale 38 del digitale terrestre alle 21:10.

Jack Taylor seconda stagione – episodio La Croce su Giallo

Il primo episodio della seconda stagione di Jack Taylor ha per titolo La Croce. Il titolo originale invece è Blood Cross. Nella cronologia originale l’episodio in onda questa sera su Giallo sarebbe il primo della terza stagione. Invece il canale 38 del digitale terrestre italiano ha utilizzato una differente catalogazione degli episodi.

Ricordiamo che ognuno degli episodi in onda ha il format e la durata di un film tv. Infatti la lunghezza è di un’ora e 30 minuti, al netto della pubblicità.

Jack Taylor, in questo episodio, dovrà fare i conti con un delitto particolarmente complicato e realizzato in una maniera davvero atroce. Nel ruolo del protagonista c’è l’attore Tom Brittney che è subentrato al posto di Iain Glen. La serie è basata sui romanzi polizieschi di Ken Bruen. Jack Taylor è un detective della vecchia scuola. Significa che basa tutte le proprie indagini sul ragionamento intuitivo e non ama le nuove tecnologie.

Dopo essere stato licenziato dalla polizia irlandese per aver aggredito un politico, Jack Taylor ha continuato la professione in maniera privata diventando uno dei principali investigatori dell’Irlanda dove si svolge la serie. Il paese che fa da set alle indagini del poliziotto è Galway.

Ricordiamo che Jack Taylor è aiutato nelle sue indagini dalla agente di polizia Kate Noonan. Il suo assistente invece è il giovane Cody che, nel corso delle puntate, comincia ad assumere atteggiamenti molto pretenziosi, quasi in conflitto con il suo capo.

Jack Taylor seconda stagione – trama episodio La Croce

La trama dell’episodio in onda questa sera è incentrata su un omicidio particolarmente efferato. Un giovane infatti viene ucciso. Ma per realizzare l’omicidio sceglie di crocifiggerlo. La scena che si presenta agli occhi della polizia è davvero sconvolgente.

Gli investigatori della polizia locale iniziano le proprie indagini. Ma i tempi si allungano e la verità non viene scoperta. Ad un certo punto la madre della vittima si reca da Kate Noonan. Chiede alla poliziotta di poter incontrare Jack Taylor perché non è soddisfatta delle inchieste della polizia.

Taylor accetta di incontrare la povera madre disperata, soprattutto nel tentativo di raccogliere più notizie possibili sul figlio e sulle attività che svolgeva.

L’allontanamento di Cody

Proprio in questo periodo così delicato Cody, il suo assistente, si trasferisce a Boston con Sheena. Jack ha perso dunque il suo braccio destro e il suo fidato collaboratore. Deve trovarne un altro. Kate gli propone suo cugino Darragh. Taylor dunque deve cominciare a conoscere il suo nuovo collaboratore e assistente e dargli le linee guida per un corretto approccio sia con i casi di cronaca, sia coi diretti interessati.

L’episodio si conclude con una nuova difficoltà: Kate ha un problema medico e deve momentaneamente assentarsi.

Jack Taylor – il cast della serie tv in onda su Giallo

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Giallo.