Da martedì 7 gennaio la seconda rete trasmette la prima puntata de Il Molo Rosso 2. Si tratta della seconda stagione della serie televisiva spagnola ideata da Alex Pina, autore de La Casa di carta. L’esordio de Il Molo Rosso 2 avviene 10 giorni prima dell’uscita in Spagna, paese di produzione.

La casa de papel non era ancora diventata un successo internazionale e già Alex Pina stava scrivendo Il Molo Rosso. Nel cast tra gli altri c’è Alvaro Morte conosciuto come il professore de La casa di carta. Le altre protagoniste sono Veronica Sanchez che interpreta Alejandra e Veronica alla quale dà molto Irene Arcos.

Il Molo Rosso 2 puntata 7 gennaio – Veronica e Alejandra scoprono la verità su Oscar

Nella puntata d’esordio de Il Molo Rosso 2, i telespettatori incontrano i protagonisti della prima stagione. Si tratta di Oscar, Alejandra e Veronica. Nella prima stagione avevamo scoperto che Oscar aveva nascosto molti segreti alla moglie Alejandra. Infatti prima di morire aveva condotto una doppia vita. Era sposato con la moglie ed aveva come amante Veronica. Nel frattempo gestiva un’attività illecita: si occupava di riciclare denaro sporco.

Alejandra e Veronica, alla fine della prima stagione, si erano legate da un rapporto di grande amicizia. Le due si erano conosciute proprio dopo la morte di Oscar. Alejandra infatti non aveva mai creduto che il marito si fosse suicidato. Aveva così cominciato ad indagare sull’uomo scoprendo la presenza dell’amante.

Nella puntata in onda questa sera Alejandra sarà ancora più chiara e diretta con Veronica. Infatti le svelerà molti episodi della sua vita matrimoniale per cercare di comprendere meglio la personalità di Oscar. Veronica e Alejandra si alleano tra di loro ed iniziano ad indagare insieme per cercare di capire quale verità si nasconda dietro gli affari loschi di Oscar. Le due donne sono convinte che l’uomo non si sia suicidato ma sia stato ucciso proprio perché coinvolto nel riciclaggio di denaro sporco.

La seconda stagione sarà anche l’ultima

La seconda stagione sarà anche l’ultima. Con il sequel della prima stagione si conclude definitivamente la serie. La seconda è composta da otto episodi spalmati in quattro puntate. Significa che in ogni appuntamento saranno trasmessi due episodi, l’uno dietro l’altro, ognuno della durata di 50 minuti.

È stato proprio Alex Pina ad annunciare che la seconda stagione sarebbe stata l’ultima. Infatti il piano originale dello show comprendeva proprio due stagioni. Le puntate a partire da oggi conterranno più suspense e saranno all’insegna di continui colpi di scena.

Ricordiamo che il titolo originale della serie è El Imbarcadero. Ma la fiction è stata distribuita a livello internazionale con il titolo The Pear. Infine la seconda stagione viene trasmessa in Spagna a partire dal 17 gennaio 2020.

Il cast completo della seconda stagione

Si seguito il cast de Il Molo Rosso seconda stagione