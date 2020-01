Continua su Giallo la programmazione della serie Shetland 4 di cui va in onda questa sera l’episodio numero 2. Ricordiamo che la serie ha come protagonista Douglas Henshall che interpreta l’ispettore Jimmy Perez.

Insieme alla sua squadra, l’ispettore ha il compito di affrontare e risolvere i casi di cronaca nera che si registrano all’interno della comunità delle isole Shetland. Oltre che in queste isole dell’arcipelago scozzese, molte altre riprese si sono svolte sulla terraferma, in particolare in Scozia.

La durata di ogni episodio è di un’ora. La quarta stagione si compone di sei episodi tutti in prima visione italiana su Giallo.

Shetland 4 episodio 2 – anticipazioni e trama

Nel secondo episodio della quarta stagione i telespettatori vedranno Perez ancora una volta in azione. Questa volta decide di scoprire chi ha attaccato Thomas. Dopo una serie di indagini le circostanze lo portano ad individuare il colpevole in Benny Ray. Sandy intervista Jo Halley. Quest’ultimo afferma di aver visto Sally mentre discuteva con qualcuno in lingua norvegese al Festival Folk locale.

Si viene così a scoprire che Sally, quando era ancora in vita, aveva detto molte bugie alle persone che la conoscevano. Tra queste c’è Allan Killich.

Perez decide di far effettuare un test del DNA su un capello trovato sulla sciarpa di Lizzie Kalmir. Il risultato è inequivocabile: si tratta di un parente di Allan. Tuttavia quando viene fatta una prova genetica anche sul padre defunto di Allan, si scopre che non c’è nessuna parentela tra di loro.

Il caso comincia ad essere molto più complicato di quanto inizialmente non si pensasse. A questo punto Tosh si reca tra i dipendenti di una società norvegese la Forst Energy. Proprio su tale società Sally stava indagando. Potrebbe essere questo un elemento che può portare al suo assassino.

In effetti qualche sospetto cade sulla moglie di Robbie. Un altro elemento di cui Perez viene in possesso è il seguente. Scopre che il processo di Thomas non era stato fatto in maniera corretta. In effetti Benny Ray, che aveva testimoniato contro lo stesso Thomas, era un informatore pagato da qualcuno per fargli fare determinate affermazioni.

Il cast di Shetland serie tv

Interpreti e personaggi

Douglas Henshall : Ispettore Jimmy Perez

: Ispettore Jimmy Perez Alison O’Donnell : Sergente Alison “Tosh” MacIntosh

: Sergente Alison “Tosh” MacIntosh Steven Robertson : Detective Sandy Wilson

: Detective Sandy Wilson Lewis Howden : Sergente Billy McCabe

: Sergente Billy McCabe Erin Armstrong : Cassie Perez

: Cassie Perez Mark Bonnar : Duncan Hunter

: Duncan Hunter Anne Kidd : Cora McLean

: Cora McLean Julie Graham: Rhona Kelly

Doppiatori