The new Pope arriva dal 10 gennaio, in esclusiva per l’Italia su Sky Atlantic.L’appuntamento è in prima serata tutti i venerdì nella medesima collocazione oraria. La serie Sky Original creata e diretta da Paolo Sorrentino, include nel cast Jude Law e John Malkovich.

Si tratta del secondo progetto per la tv ambientato in Vaticano e diretto dal regista Premio Oscar. Tutte le ambientazioni sono state ricreate nei luoghi simbolo della Santa Sede. E’ stato necessario un certosino lavoro artigianale durato mesi. per ricostruire la facciata e gli interni della Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina, compresa la Pietà di Michelangelo.

The new Pope 10 gennaio – anticipazioni cast curiosità dal backstage

The new Pope è una serie scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Molte le curiosità dal backstage. Sono state necessarie 22 settimane di riprese, 4500 costumi, ben 450 papaline e cappelli e più di 500 croci, fra quelle preziose per cardinali e vescovi e quelle per suore, frati e ordini religiosi. Tra protagonisti e figurazioni ci sono stati sul set più di novemila attori provenienti da 65 Paesi nel mondo.

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast ci sono: Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini.

Nel cast anche due guest star: Sharon Stone e Marilyn Manson.

The new Pope al cinema

Vision Distribution porta The new Pope in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Si parte il 13 gennaio con il primo e secondo episodio. A seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio andrà in sala il nono ed ultimo. Ecco le sale dove sarà

programmato: Cinema Anteo di Milano, al Cinema Quattro Fontane di Roma e al Cinema Delle Palme di Napoli.

Viene così riproposta una sinergia tra piccolo e grande schermo.

La trama generale della serie Sky Atlantic

La trama generale parte da Pio XIII che è in coma. E dopo una parentesi imprevedibile quanto misteriosa, il Segretario di Stato Voiello riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III.

Il nuovo Papa sembra perfetto, ma cela fragilità e segreti. E capisce subito che sarà difficile prendere il posto del carismatico Pio XIII. Sospeso tra la vita e la morte Lenny Belardo è diventato un Santo e sono ormai migliaia i fedeli che lo idolatrano alimentando un contrasto tra i

fondamentalismi.

La Chiesa intanto è aggredita da scandali che rischiano di travolgere in modo irreversibile le alte gerarchie, e da minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità. Come al solito, però, in Vaticano niente è come appare. Il bene e il male vanno a braccetto incontro alla Storia. E per arrivare al redde rationem bisognerà aspettare che gli eventi facciano il loro corso…

La produzione di The new Pope

The new Pope è una coproduzione Sky/HBO/Canal + prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle.