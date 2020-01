Nuovo appuntamento con la serie Il molo rosso 2 spostata, però, in seconda serata. L’appuntamento è su Rai 2 dove è andata in onda anche la prima stagione. Questa sera, dunque, martedì 14 gennaio, Il molo rosso 2 va in onda alle 23.30 per concludersi definitivamente.

Nel cast con Alvaro Morte ci sono Veronica Sanchez, Irene Arcos, Cecilta Roth, Marta Milans, Judith Ampudia.

Il molo rosso 2 in seconda serata – trama puntate 14 gennaio 2020

La trama delle puntate in onda questa sera iniziano con una rivelazione.

Fran comunica ad Alejandra che Oscar ha sottratto ad Andres un quaderno azzurro. Vi era contenuta la contabilità illegale dei suoi locali. Per questo si trova in grave pericolo di vita. L’uomo, inoltre, confessa anche di essere innamorato di leì.

Ma Alejandra, che non ha smesso di incontrare Veronica, avverte un prorompente trasporto per Conrado. Dopo una notte d’amore con Aìejandra, Veronica sì reca a Taracuellos. Ed è qui che trova il quaderno azzurro rubato da Oscar. Immediatamente Io consegna a Conrado.

In tutto questo, però, non si accorge di esser stata spiata. Le due donne adesso hanno un unico obiettivo: cercare di capire come è morto Oscar. Nel frattempo BIanca e Katia aiutano Ada nel cercare di individuare chi l’ha molestata sul web.

Il molo rosso 2 in seconda serata – ascolti della prima puntata

Dopo il crollo di ascolti della scorsa settimana, la seconda rete ha relegato Il Molo Rosso 2 in seconda serata a partire dalle 23:30 circa.

Inoltre vanno in onda ben tre le puntate in onda fino alle due del mattino circa. Ma per i fan della serie, le puntate saranno disponibili su RaiPlay. Sono così cinque le puntate trasmesse in Italia prima del debutto in Spagna, su Moviestar+ per il 17 gennaio.

La seconda stagione è anche l’ultima de Il Molo Rosso. Lo ha anticipato lo stesso Alex Pina, già creatore de La Casa di Carta. Ed hanno confermato Esther Martínez Lobato e Jesus Colmenar, il regista del primo episodio.

Il cast completo della seconda stagione

Si seguito il cast de Il Molo Rosso seconda stagione