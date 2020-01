Dal 16 gennaio Rai 4 propone la serie tv Valor in onda da lunedì a venerdì alle 19:00. Il prodotto arriva in prima visione assoluta in Italia.In ogni appuntamento vanno in onda due episodi.

La serie è prodotta da CBS Television Studios e Warner Bros Television, con Anna Fricke e lo scrittore musicista Kyle Jarrow nel ruolo di showrunner. È stata trasmessa su The CW dal 9 ottobre 2017 al 29 gennaio 2018.

Purtroppo Valor non è stata rinnovata per la seconda stagione. E lo scorso 8 maggio 2028 è stata cancellata.

Valor serie tv Rai4 – anticipazioni cast attori riprese

Valor è una serie di 13 episodi che compongono e concludono la prima stagione.

Nel cast della serie ci sono Matt Barr e Christina Ochoa, che interpretano i due personaggi principali, il capitano Leland Gallo e il maresciallo capo Nora Madami. I due sono affiancati da veterani della serialità televisiva come Charlie Barnett (Law & Order, Secrets and Lies, You) e Melissa Roxburgh (Supernatural, Arrow).

Le riprese si sono svolte quasi completamente negli Stati Uniti e sono state utilizzate molte location trasformate in zone militari.

Valor serie tv Rai4 – trama generale

La trama generale della serie ha come protagonisti due piloti di un’unità speciale, gli Shadow Raiders, che tornano da una missione in Somalia. Apparentemente i due sono gli unici sopravvissuti, ma niente è come sembra. Nello stile del network The CW, che ha trasmesso la serie negli Stati Uniti, la trama spionistica e d’azione apre anche al privato dei personaggi principali, in una declinazione pop dei classici racconti in divisa a stelle e strisce.

In effetti in Valor i confini tra la disciplina militare e rispetto per la persona umana sono messi duramente alla prova. I protagonisti si trovano in una base dell’esercito americano che ospita un’unità d’élite di piloti di elicotteri addestrati per svolgere missioni clandestine internazionali e domestiche.

La vicenda si è svolta nel presente ma ci sono moltissimi flashback che si trovano dislocati nelle varie puntate. Si fa riferimento ad una missione fallita che ha coinvolto una delle prime donne pilota nell’unità.

Valor come finisce

Nella parte finale della storia raccontata, ci si accorge che la professionalità dei protagonisti si intreccia con la loro vita privata. Alla fine si scopre una fitta rete di segreti personali e di governo che coinvolgono anche i militari.

Infatti siamo in presenza di un avvincente mix di azione, intrigo e passioni private, che traspone la formula del classico Top Gun dai caccia di marina agli elicotteri dell’esercito americano.

Il tutto, infine, è finalizzato a portare a termine un piano lungo una stagione per salvare un gruppo di MIA soldati.

Valor serie tv Rai 4 – il cast completo

Ecco il cast completo degli attori principali che recitano nella serie Valor.