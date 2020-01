Nuova puntata, oggi giovedì 16 gennaio 2020 di Don Matteo 12. L’appuntamento è previsto su Rai1 in prima serata alle 21.25. E l’episodio trasmesso ha per titolo Non nominare il nome di Dio invano.

Ricordiamo che, in questa dodicesima stagione, è cambiato il format della serie. Ogni settimana va in onda una puntata di 100 minuti come è lo standard del film tv del tipo de Il Commissario Montalbano.

Don Matteo 12 puntata 16 gennaio 2020 – trama Non nominare il nome di Dio invano

La trama della puntata odierna è naturalmente incentrata su Don Matteo (Terence Hill) che si trova invischiato in una situazione alquanto difficile e complicata.

Le prime immagini della puntata mostrano il prete in bicicletta che accoglie in canonica la piccola Ines. Si tratta di una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna. Ma l’anziana signora, purtroppo, non riesce più a occuparsi dì lei. E la bambina viene così ospitata nella canonica di Don Matteo affidata anche alle cure della perpetua Natalina (Nathalie Guetta) che si affeziona subito a lei.

Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei. E proprio per la situazione in cui si trova, si legherà indissolubilmente a Jordi.

Jordi è un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla.

Don Matteo 12 nel finale appare un personaggio misterioso

Nella parte finale della puntata odierna, arriva a Spoleto un personaggio misterioso.

Si tratta di un uomo che, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città. Il suo nome è Sergio La Cava. E’ un uomo affascinante e misterioso. Ha trent’anni, un passato oscuro alle spalle ed tornato a Spoleto per un motivo ben preciso.

I telespettatori non lo scopriranno immediatamente.

Don Matteo 12 ascolti della prima puntata

La prima puntata della serie che ha esordito sette giorni fa, ha conquistato il 30% di share. Un vero e proprio boom per il prete in bicicletta. Segno che il pubblico tradizionalista di Rai 1 ama ancora la fiction e le riserva tutte le proprie attenzioni.

Come sempre il prodotto è fruibile anche su RaiPlay.