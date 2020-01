Top Crime manda in onda questa sera il film tv L’angelo della morte che fa parte del ciclo Il commissario Claudius Zorn. L’appuntamento è alle 21:10 sul canale 39 del digitale terrestre.

Il commissario Claudius Zorn è una serie televisiva tedesca basata sui romanzi dello scrittore Stefan Ludwig. Si tratta naturalmente di una serie realizzata appositamente per il piccolo schermo.

Alcuni episodi nell’agosto del 2018 sono stati trasmessi da Canale 5. Si tratta in particolare del secondo e del terzo tv-movie della seconda stagione.

Il commissario Claudius Zorn: L’angelo della morte – attori, cast, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie L’angelo della morte è composto dai seguenti attori: Stephan Luca (Un amore stellato), Axel Ranisch, Alice Dwyer, Katharina Nesytowa, Susanna Simon, Pit Bukowski, Monika Lennartz, Gregor Weber, Charles Brauer. La regia è di Jochen Alexander Freydank.

Il film tv ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere giallo con frequenti incursioni nel poliziesco. Il titolo originale è Zorn – Wie sie töten.

Le riprese si sono svolte nella città tedesca di Halle.

Il ciclo de Il commissario Claudius Zorn è composto da 5 stagioni. L’episodio che va in onda questa sera è il primo della quarta stagione. L’angelo della morte, in onda questa sera in prima visione televisiva italiana, è stato trasmesso per la prima volta in Germania il 14 aprile del 2016.

Il commissario Claudius Zorn: L’angelo della morte – trama

La trama de L’angelo della morte segue Schroeder e Zorn. In particolare per cercare di stare vicino al padre anziano, affetto da demenza senile, Schroeder ha dovuto lasciare il suo posto in Polizia. Purtroppo però il padre non ha avuto una lunga vita ed è morto lasciandolo solo.

A questo punto Schroeder ha deciso di aprire un piccolo ristorante nel centro di Halle. Ed è qui che poi il commissario Zorn trascorrerà le sue giornate in tempi differenti dagli orari dedicati ai pasti quotidiani. In effetti adesso il commissario Zorn è rimasto da solo. Vorrebbe avere di nuovo al suo fianco il collega con il quale ha trascorso tanti anni in grande sintonia personale professionale.

Nella solitudine in cui si trova, ha trovato conforto soltanto nella presenza di Malina, una ragazza con la quale adesso vive insieme.

Il finale del tv-movie

Ma il destino ha deciso diversamente per Schroeder. Infatti una sera avviene un omicidio particolarmente efferato. Zorn è chiamato ad indagare. Ma in questa circostanza la squadra che lo segue regolarmente si rivela inadatta a condurre delle indagini particolari. Solo Schroeder sarebbe in grado di seguire Zorn nei suoi ragionamenti e nelle sue deduzioni.

Schroeder lo intuisce e non se la sente di lasciare solo il commissario Zorn in una indagine che tra l’altro si rivela anche molto pericolosa. Per questo tornerà a collaborare con lui e gli darà un aiuto determinante per scoprire l’assassino.