Seconda puntata, questa sera lunedì 20 gennaio, di La guerra è finita. La serie dà appuntamento ai telespettatori su Rai 1 in prima serata. La storia racconta il ritorno alla vita ed alla normalità di un gruppo di giovani sopravvissuti all’Olocausto ed ai campi di concentramento nazisti. Nel cast, nel ruolo dei protagonisti, ci sono Michele Riondino e Isabella Ragonese. La serie è fruibile anche su Rai Play.

La guerra è finita 20 gennaio – anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di La guerra è finita è incentrata sullo sforzo di Davide e Giulia di non perdere la Tenuta nella quale si sono rifugiati insieme ai ragazzi sopravvissuti.

Infatti i Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa a desistere mentre Davide va a Milano. Qui vuole incontrare una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro iniziano a nascere i primi affetti.

La guerra è finita – dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente Giulia aveva iniziato a raccogliere le testimonianze dei ragazzi, cercando di vincere la loro ritrosia. Era convinta della necessità di raccontare, per superare l’orrore che hanno vissuto, andando incontro alle prime delusioni.

Né Sara né Gabriel accettano di parlare poiché non vogliono ricordare nulla del loro passato più recente. Mentre Davide cerca tracce di Enrica e Daniele nei registri, Mattia riesce a mettersi in contatto con i suoi ex commilitoni, il Tenente Bianchi e altri fedelissimi che stanno organizzando il lungo viaggio in nave verso l’Argentina.

E viene incaricato di trovare del denaro alla Tenuta, ma ha un grande peso sul cuore perché sta cominciando ad affezionarsi a quel posto, a quei ragazzi così diversi da lui e soprattutto a Miriam.

Però, proprio quando cose iniziano lentamente ad andare meglio, con l’arrivo degli approvvigionamenti e di qualche aiuto, all’improvviso arriva una brutta sorpresa. I marchesi Terenzi rivogliono quel posto, bisogna sgomberare. Ora che succederà?

La guerra è finita – il cast completo

Il cast completo, oltre che da Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco è composta da: