Vi proponiamo il profilo dei personaggi principali de Gli orologi del diavolo. La nuova fiction, che si compone di 8 episodi, debutta questa sera su Rai 1.

E’ ispirata al libro scritto da Federico Ruffo e Gianfranco Franciosi, un meccanico navale che si è ritrovato a collaborare con la Polizia nella lotta contro i narcotrafficanti. E’ stato anche presente sul set durante le riprese per rivivere i momenti più significativi della sua storia personale.

Il protagonista è interpretato da Beppe Fiorello, che nella fiction però prende il nome di Marco Merani. Accanto a Beppe Fiorello, vi sono Nicole Grimaudo, Roberto Nobile. Presente anche Claudia Pandolfi, reduce dal successo della terza serie di Baby, serie tv targata Netflix con Benedetta Porcaroli ed Alice Pagani.

Gli orologi del diavolo personaggi principali



Marco Merani (Beppe Fiorello)

Marco Merani si occupa della costruzione di barche alla foce del fiume Magra, al confine tra la Toscana e la Liguria. E si divide tra il lavoro nel cantiere ed il ristorante di famiglia. Ha un fratello minore, Jacopo, ex truffatore.Prima di divenire un abile meccanico navale, è stato anche un motorista nautico professionista. Qualche anno prima aveva infatti partecipato anche ad alcune competizioni. Ma oggi Merani è uno dei migliori nel suo campo. E per tale ragione è molto ambìto dai narcotrafficanti.

Vogliono che realizzi per loro dei gommoni che siano in grado di essere più veloci delle motovedette delle forze dell’ordine. Infatti un giorno i narcos si presentano da Marco per una proposta di collaborazione. Ma l’uomo si confronta con Mario, un suo amico poliziotto. Ed anziché lavorare per l’organizzazione criminale, si infiltra nella rete del traffico della droga. Ma per proteggere la sua famiglia, tiene all’oscuro della vicenda la moglie e la figlia.

Flavia (Nicole Grimaudo)

Flavia, moglie di Marco, è una donna rigida e pragmatica. E’ molto legata al marito ma il loro rapporto si incrina quando lui inizia a riempirla di bugie. Lei sospetta che abbia un’amante ma lui nega tutte le accuse. Improvvisamente Flavia non riconosce più l’uomo che aveva spostato. E di fronte alle molteplici incomprensioni e alle menzogne, decide di lasciarlo. Delle loro tensioni ne risentirà anche Joy, la loro figlia adolescente.

Gli orologi del diavolo Alessia

Alessia (Claudia Pandolfi)

Alessia è una donna sensibile e forte. Ha un matrimonio alle spalle, dal quale sono nati tre figli. Ma ha deciso di separarsi dal marito perchè è un uomo violento. Si è ribellata in quanto non voleva più subire i suoi soprusi. Quando incontra Marco, tra i due nasce una forte passione. E gli rimarrà accanto anche nei momenti più difficili. Infatti lo incoraggerà a non arrendersi di fronte all’incubo di cui si è ritrovato vittima. Infatti tutti sospettano che Marco sia un narcotrafficante. Ma in realtà è un collaboratore di giustizia.

Gli orologi del diavolo gli altri personaggi

Antonio Merani (Roberto Nobile)

Antonio Merani è invece il padre di Marco e Jacopo. E’ uomo introverso e taciturno ed è il proprietario del ristorante di famiglia. Rimasto vedovo, si è occupato da solo della crescita dei figli. E la morte della moglie ha segnato profondamente la sua esistenza. Inoltre con Marco ha da sempre un rapporto conflittuale. Ed i loro precari equilibri vengono messi a dura prova dopo le pesanti accuse a carico del primogenito.

Aurelio Vizcaino (Alvaro Cervantes)

Infine Aurelio Vizcaino è un giovane narcotrafficante spagnolo. Da quando è morto il padre ha preso le redini degli affari famigliari. Il genitore infatti gestiva una florida attività di spaccio. Alvaro è un ragazzo emotivo ma allo stesso tempo cinico e spietato. Prima di scoprire che Merani collabora con la Polizia per far smantellare la sua organizzazione criminale, lo considera come un membro di famiglia.

Gli altri personaggi del cast

Di seguito tutti gli altri personaggi che compongono il cast della nuova fiction di Rai 1.