L’alligatore torna con la terza puntata dal titolo Il maestro dei chiodi. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata alle 21.25. La serie ha come protagonista Matteo Martari nel ruolo di Marco Buratti un ex carcerato che ha trascorso, pur essendo innocente, sette anni di carcere.

Nel cast ci sono anche Valeria Solarino e Thomas Trabacchi. Gianluca Gobbi è Max La Memoria. Fausto Maria Sciarappa interpreta Castelli, Eleonora Giovanardi è Virna. Le riprese si sono svolte in Veneto in particolari location. La vicenda è ispirata al romanzo di Massimo Carlotto.

L’Alligatore riassunto puntata precedente

Nella precedente puntata l’avvocato Bonotto contatta l’Alligatore: un suo cliente potrebbe essere vittima di una macchinazione. O peggio, di una vendetta della polizia a causa di una rapina avvenuta anni prima in cui morirono due agenti. E così gli chiede di aiutarlo nelle indagini.

L’Alligatore decide di accettare il caso. Contatta Rossini e, con l’aiuto di Max, continua le ricerche. I tre amici non sanno che nella faccenda è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, terribile e feroce esponente dei narcos e zia di un colombiano arrestato all’aeroporto e portatore di droga.

La temibile boss è venuta a sapere che suo nipote ha tentato di scavalcarla volendo mettersi in proprio. Allora parte per l’Italia con il suo sicario Alacrán. E’ intenzionata a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio.E, naturalmente, di sbarazzarsene.

L’Alligatore terza puntata Il maestro dei chiodi trama

L’Alligatore è costretto suo malgrado ad entrare nell’inquietante mondo del sadomaso, un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi.

Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso. Allora si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max La Memoria.

La scoperta di questo ambiente è sconvolgente. Il mondo fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segna profondamente i tre amici. E contribuisce a far riemergere i fantasmi del carcere, ricordi dolorosi e mai dimenticati di violenze viste o subite.

L’alligatore – il cast completo della serie

Di seguito il cast della serie L’alligatore in onda su Rai 2 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori