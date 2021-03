Svegliati amore mio seconda puntata: Mimmo precipita dalla scogliera, Sergio accusato di omicidio

Condividi su







In arrivo nel mese di aprile 2021 sul servizio in streaming nuove serie TV originali Netflix. Tra i titoli più attesi, le prime stagioni del crime drama The Serpent, lo show svedese Snabba Cash, e la serie fantasy Tenebre e Ossa. Il 21 aprile è inoltre prevista l’uscita di Zero, produzione italiana ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano.

Netflix aprile 2021, prime stagioni di serie in esclusiva – The Serpent

Il 2 aprile 2021 arriva in esclusiva sulla piattaforma streaming The Serpent. La serie televisiva, prodotta da Netflix e BBC One, si ispira alla storia vera del serial killer Charles Sobhraj. Di genere crime drama, The Serpent ha come protagonista Tahar Rahim nel ruolo di Charles Sobhraj e Jenna Coleman nel ruolo della compagna Marie-Andrée Leclerc.

Il truffatore diventa il principale sospettato di una serie di crimini, legati alla morte di giovani viaggiatrici occidentali nell’hippie trail del sud asiatico. Sono presenti nel cast anche Billy Howle, Ellie Bamber, Amesh Edireweer e Tim McInnerny

La serie tv di 8 episodi è diretta da Tom Shankland e Hans Herbots. La sceneggiatura è invece curata da Toby Finlay e Richard Warlow. Quest’ultimo ricopre inoltre il ruolo di produttore esecutivo assieme a Preethi Mavahalli, Lucy Richer e Damien Timmer per la Mommoth Screen.

Snabba Cash

In uscita il 7 aprile 2021, la serie tv originale Netflix Snabba Cash. Di produzione svedese, Snabba Cash (Soldi facili) è un progetto che riprende la storia dell’omonima trilogia cinematografica – meglio conosciuta come Easy Money – dieci anni dopo gli eventi raccontati.

Snabba Cash è una miniserie di genere crime, articolata in 6 episodi. La vicenda è ambientata a Stoccolma, nello spietato mondo imprenditoriale svedese. La protagonista è Leya, interpretata da Evin Ahmad, una giovane madre single determinata ad avviare la propria startup. Per riuscire nell’intento, Leya è disposta ad unirsi in alleanze, amicizie e partnership d’affari nel mondo della criminalità. Nel cast anche Alexander Abdallah, Ali Alarik, Olle Sarri, Dada Fungula Bozela e Jozef Wojciechowicz.

La serie tv è scritta dallo sceneggiatore Oskar Söderlund, assieme a Jens Lapidus, scrittore dei romanzi originali. La casa di produzione è SF Studios, leader in nord Europa. Snabba Cash è inoltre prodotta da Nicklas Wikström Nicastro.

Zero

Il 21 aprile è prevista l’uscita di Zero, la nuova serie italiana Netflix. Zero si ispira al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. In 8 episodi, racconta la storia di un timido ragazzo che abita nel Barrio, quartiere della periferia milanese. Il protagonista dispone tuttavia di uno straordinario super potere: diventa invisibile. Zero racconta quindi la città di Milano e le sottoculture che essa contiene.

Giuseppe Dave Seke interpreta Zero/Omar. Al suo fianco nel cast, Haroun Fall, Beatrice Grannò, Richard Dylan Magon e Daniela Scattolin. La serie televisiva è co-diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin. La scrittura è affidata a Menotti e Antonio Dikele Distefano, mentre la produzione è di Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film. Importante il contributo del rapper Marracash nella colonna sonora, con un brano inedito.

Netflix aprile 2021, prime stagioni di serie in esclusiva – Tenebre e Ossa

Il 23 aprile Netflix lancia il prodotto originale Tenebre e Ossa. Di genere fantasy, la serie televisiva di 8 episodi è ambientata nel mondo del romanzo Shadow and Bone, dell’autrice Leigh Bardugo. La narrazione si svolte nella nazione di Ravka, separata a metà dalla Distesa, un deserto infinito popolato da mostri spaventosi.

La protagonista è Alina Starkov, interpretata da Jessie Mei Li, un’orfana adolescente dotata di un potere inaspettato. L’attore Ben Barnes interpreta il Generale Kirigan, alias l’Oscuro, il comandante di una élite magica. Presenti nel cast anche Freddy Carter, Amita Suman e Kit Young.

Lee Toland Krieger dirige la serie, mentre Eric Heisserer si occupa della scrittura, della sceneggiatura e della produzione. L’autrice Leigh Bardugo ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Ulteriori produttori di Tenebre e Ossa, Pouya Shahbazian, Shawn Levy, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry per 21 Laps.

Nuovi anime in esclusiva

Nel mese di aprile 2021 la piattaforma Netflix propone inoltre l’anime La via del grembiule. La serie tv, in uscita giovedì 8, rappresenta l’adattamento dell’omonimo manga, scritto e illustrato da Kōsuke Ōno.

Il protagonista è Tatsu, temuto capo della yakuza soprannominato Drago immortale. Nel momento in cui il ragazzo si innamora, decide di abbandonare il mondo della criminalità per sposare Miku. Data l’impegnativa attività lavorativa di sua moglie, Tatsu ricopre il ruolo di marito casalingo. Il nuovo stile di vita risulta tuttavia più complicato del previsto.

La via del grembiule è prodotta dallo studio d’animazione J.C.Staff e diretta da Chiaki Kon. La sceneggiatura è curata da Susumu Yamakawa. Il doppiatore Kenjirō Tsuda presta invece la voce al protagonista Tatsu.

Netflix aprile 2021, tutte le serie tv in uscita

Di seguito riportate, tutte le serie televisive in uscita nel mese di aprile sulla piattaforma Netflix.

2 aprile: The Serpent

2: aprile: Il sapore delle margherite (seconda stagione)

(seconda stagione) 5 aprile: La famiglia McKellan (terza stagione)

(terza stagione) 7 aprile: Snabba cash

8 aprile: La via del grembiule (anime)

(anime) 12 aprile: New Gods Rezha Reborn

13 aprile: Mighty Express (terza stagione)

(terza stagione) 14 aprile: Papà non mettermi in imbarazzo , con Jamie Foxx

, con Jamie Foxx 16 aprile: Fast & Furious: Piloti sotto copertura (quarta stagione)

(quarta stagione) 21 aprile: Zero

23 aprile: Tenebre e Ossa

29 aprile: Yasuke (serie animata)

(serie animata) 30 aprile: Suburbia Killer

Condividi su