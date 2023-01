Black Out-Vite sospese, il 23 gennaio su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 23 gennaio, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda delle prime due puntate di Black Out-Vite sospese. La fiction, tra le novità in palinsesto nelle reti della TV di Stato, è fruibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Black Out-Vite sospese 23 gennaio, regista e dove è girato

Black Out-Vite sospese, come già detto, esordisce su Rai 1 il 23 gennaio. In totale la serie è composta da otto episodi, in programmazione per quattro settimane. Per tale motivo, gli episodi finali sono visibili sulla rete ammiraglia il prossimo 6 febbraio.

Il titolo è una produzione originale di Rai Fiction, Viola Film ed Eliseo Entertainment. Ha collaborato la Trentino Film Commission. La regia è di Riccardo Donna, dietro la macchina da presa di serie come Non dirlo al mio capo 2, C’era una volta Studio Uno e Un passo dal cielo 2. Gli ideatori sono Michelangelo La Neve e Valerio D’Annunzio. Quest’ultimo è anche lo sceneggiatore, in compagnia di Andrea Valagussa, Peppe Milanta e Michela Straniero. Le riprese si sono svolte in Trentino Alto Adige, a Roma e a Napoli.

Black Out-Vite sospese 23 gennaio, la trama

La trama di Black Out-Vite sospese del 23 gennaio ha come protagonista Giovanni Lo Bianco. Brocker finanziario originario di Napoli, dopo la morte della moglie decide di concedersi un periodo di vacanza insieme ai figli Elena e Riccardo. Scelgono di recarsi in un lussuoso hotel in Trentino. Qui Giovanni scopre che è presente anche Claudia.

Persona dal carattere forte e determinato, è una testimone di giustizia sotto protezione dopo aver assistito a un omicidio di stampo mafioso. Per questo ha dovuto nascondersi con la figlia Anita in una baita nella Valle del Vanoi. Giovanni è coinvolto nel crimine e per evitare di essere smascherato progetta di uccidere Claudia. Tra gli ospiti della struttura alberghiera c’è Marco Raimondi, ex marito di Claudia che si reca in hotel in compagnia della nuova compagna per riprendersi Anita.

Spoiler finale

In Black Out-Vite sospese del 23 gennaio le vicende private dei protagonisti passano in secondo piano a causa di una calamità. La zona del resort è colpita da una forte scossa di terremoto che, come conseguenza, provoca una grande valanga. Quest’ultima ostruisce l’unica via che collega il resort di lusso al resto della valle. I soccorsi, dunque, non possono arrivare e i sopravvissuti devono fare squadra per fronteggiare l’emergenza. Ciò costringe Giovanni a rinunciare (almeno momentaneamente) al piano di uccidere la testimone.

Black Out-Vite sospese 23 gennaio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati in Black Out-Vite sospese del 23 gennaio.

–Alessandro Preziosi: Giovanni Lo Bianco;

–Rike Schmid: Claudia Schneider;

–Marco Rossetti: Marco Raimondi;

–Aurora Ruffino: Lidia Ercoli;

–Mickael Lumiere: Karim;

–Caterina Shulha: Irene;

–Federico Russo: Riccardo Lo Bianco.