Continua la programmazione di Il Paradiso delle Signore 4 con la puntata di oggi, lunedì 13 gennaio. L’appuntamento con la serie è nel day time pomeridiano di Rai 1 alle 15.40, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Siamo alla puntata numero 61 della seconda stagione daily.

Dopo gli eventi accaduti nella scorsa settimana, l’attenzione è tutta su Marta Conti (Gloria Radulescu) che ha avuto un aborto spontaneo. In seguito ad un piccolo incidente, l’ex signorina Guarnieri sposata con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ha dovuto interrompere forzatamente la gravidanza.

Il Paradiso delle signore 13 gennaio 2020 – anticipazioni Marta sconvolta

Le anticipazioni della puntata di oggi, 13 gennaio, puntano l’attenzione sul grandissimo dolore di Marta. La giovane signora Conti, dopo un periodo di grandissima felicità, assiste impotente ad una tragedia in cui è coinvolta in prima persona.Ma non è soltanto il suo dolore a dominare nella puntata. C’è anche la sofferenza di Federico Cattaneo, figlio di Luciano e Silvia, che rischia di restare a vita su una sedia a rotelle.

Trama della puntata di lunedì 13 gennaio 2020

Silvia confessa a Luciano (Giorgio Lupano) di aver detto a Roberta la verità su Federico. Marta è comprensibilmente sconvolta dopo la perdita del bambino ma Vittorio cerca di rassicurarla con il suo amore. E, circondata anche all’affetto di Riccardo e dalle attenzioni

delle Veneri, forse riuscirà a trovare la forza di superare un grande dolore.

Adelaide (Vanessa Gravina) dopo aver aspettato il momento giusto, decide di vendicarsi di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). E lo fa proprio quando Flavia sta per affidargli ufficialmente la gestione del suo patrimonio.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.