Il Paradiso delle Signore continua con la puntata di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Siamo giunti all’appuntamento numero 67 previsto, come al solito alle 15.40 su Rai 1, subito dopo la conclusione di Vieni da me. Intanto continuano le dinamiche all’interno del grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore 21 gennaio – anticipazioni puntata

Le anticipazioni della puntata odierna puntano su molte linee di racconto. Protagonisti sono Angela, Gabriella, Riccardo, Federico, Salvatore e Rocco.

Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per prendere le distanze da Riccardo. Ed è alla ricerca di un nuovo lavoro, che adesso le serve più che mai. Infatti ha bisogno di soldi per pagare l’investigatore privato incaricato di rintracciare suo figlio.Nel frattempo sta dando una mano alla Caffetteria del Paradiso delle Signore per aiutare il fratello Marcello e Salvatore.

Il suo servizio è ineccepibile e le clienti sono felici per la presenza femminile che ravviva e dona un tocco di calore al locale.

Il Paradiso delle Signore – Federico deciso ad operarsi

Federico, intanto, malgrado la madre Silvia sia contraria, è determinato ad affrontare l’operazione. Il giovane non vuole restare sulla sedia a rotelle. Sa però che se, l’intervento non dovesse riuscire, rischia di rimanere completamente paralizzato.

Continuano gli screzi tra Gabriella e Cosimo per questioni lavorative. Ma la ragazza, e non solo lei, nota che il giovane appare insolitamente distratto e nervoso.

In Caffetteria, grazie a Rocco, il juke-box che sembrava essere rotto, funziona. Mentre suinano i dischi e le canzoni affascinano i clienti, alcune coppiette si lasciano andare ad un romantico lento. Tranne una.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.