Un posto al sole continua ad andare in onda con le puntate che vanno dal 13 al 17 gennaio. L’attenzione è puntata su Serena che è pronta a lasciare Napoli. L’appuntamento è ogni sera, dal lunedì al venerdì, nella fascia dell’access prime time alle 20.40.

Dopo gli eventi accaduti la scorsa settimana, continuano le dinamiche tra i protagonisti della soap opera.

Un posto al sole 13 – 17 gennaio – puntata 13 gennaio 2020

Marina si lascia persuadere e accetta l’offerta di Fabrizio, ma lo scontro tra lui e Sebastiano resta ancora aperto e più agguerrito che mai. Giulia riceve un’inaspettata proposta da Marcello che la riempie di gioia.

Dopo un serrato confronto con Franco, Angela scopre che i problemi di Bianca con la scuola invece di attenuarsi si stanno aggravando. Niko apprende che Beatrice è tornata con Aldo e per quanto perplesso si augura che la ragazza stavolta possa trovare davvero la felicità.

Un posto al sole 13 – 17 gennaio – puntata 14 gennaio 2020

Serena, alle prese con un’emergenza al Bed and Breakfast, sarà stanca e stressata, e Filippo cercherà di esserle di aiuto per recuperare la sua stima. Alberto proverà ad instillare dei dubbi in Marina, che intanto riceverà l’affetto e le attenzioni di Fabrizio. Franco e Angela affronteranno il rifiuto di Bianca ad andare a scuola, proponendo soluzioni diverse.

Puntata 15 gennaio 2020 trama

Mentre Filippo confida ancora nella possibilità di recuperare il proprio matrimonio, Serena prenderà un’inaspettata decisione. Le perduranti difficoltà scolastiche di Bianca iniziano a ripercuotersi negativamente sul rapporto tra Franco e Angela. Giulia programma il primo appuntamento con Marcello… ma non tutto andrà come previsto.

Puntata 16 gennaio 2020 trama

Serena è in partenza con Irene, e Filippo, preoccupato di perdere la sua famiglia, tornerà con la mente al momento più doloroso della sua vita. Convinta che Bianca abbia bisogno di un insegnante che le dia ripetizioni, Angela si troverà di fronte ad un dilemma.

Dopo aver scoperto il momento difficile vissuto da Marcello, Giulia sembra dover ormai rinunciare all’idea di conoscerlo. Continua la guerra di nervi tra Renato e Otello, e mentre la casa piomba nel caos, nessuno dei due sembra disposto a cedere.

Puntata 17 gennaio 2020 trama

in attesa di una risposta da Valerio in merito alla vendita delle proprie quote nei Cantieri, Marina è molto preoccupata. Inoltre Fabrizio avrà un duro confronto con lo zio, il cui esito potrebbe essere sconvolgente. Filippo patisce sempre più la situazione familiare presente e dovrà fare i conti con le sue più recondite paure.

Raffaele, Guido, Silvia e Michele cercheranno di ricomporre il dissidio fra Renato e Otello, ma le cose potrebbero non andare nel verso sperato.

Un posto al sole è fruibile anche su RaiPlay.