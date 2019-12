Meglio e peggio dello sport nel 2019 – tutti i momenti tv da ricordare

Vi raccontiamo il meglio e il peggio dello sport in tv nel 2019. E’ stato un anno ricco di soddisfazioni sportive quello che ci stiamo lasciando alle spalle, contornato da tanti momenti positivi ma anche da qualche nota dolente

Meglio e peggio dello sport nel 2019

Tanti eroi nostri connazionali hanno permesso all’Italia di svettare sulle rivali. Mentre, nelle competizioni andate in scena all’interno della nostra penisola i dominatori sembrano essere rimasti gli stessi. Ma nonostante ciò si percepisce che qualcosa sta cambiando e la sorpresa potrebbe arrivare proprio nel 2020. Non solo successi però in questo 2019 sportivo, infatti l’ultimo anno è stato segnato anche da qualche delusione a volte pure inattesa.

Il meglio dello sport nel 2019

A rendere pieno di orgoglio il cuore di noi italiani è sicuramente il ritorno in auge del nuoto tricolore. Non solo il solito Settebello, come sempre formidabile. A farci gioire, anche Federica Pellegrini tornata ai suoi livelli. “La Divina” ha ottenuto la soddisfazione di conquistare un oro nei 200 stile libero ai Mondiali in Corea del sud ed un argento agli Europei in vasca corta a 31 anni.

Il 2019 dello sport italiano ci ha dato molte emozioni ma alcune sono rimaste più impresse di altre. Non si possono assolutamente non citare il primo posto dell’Italia della ginnastica artistica strappato per un soffio alle contendenti. L’altra menzione speciale è per il leggendario Dominik Windish che vince la Mass Start dei Mondiali di biathlon in un clima proibitivo che ha causato la caduta dei big più blasonati.

Il meglio nel calcio

Lo sport più quotato nella nostra penisola resta sempre il calcio. Anche se attualmente resta una disciplina prevalentemente maschile si sta iniziando a tingere sempre di più di rosa. Questo anche grazie al Mondiale spettacolare andato in scena la scorsa estate. Le partite andate in onda hanno appassionato tantissime persone, anche in Italia, arrivata ai quarti di finale e sconfitta solo da una temibile Olanda. Il calcio ha regalato emozioni anche grazie agli uomini. Infatti Roberto Mancini ed il suo team sono riusciti a qualificarsi ad Euro 2020 trionfando in ogni partita del girone così da riportare l’Italia tra le top del calcio mondiale

Il peggio dello sport nel 2019

Se il calcio ci ha dato tante soddisfazioni, va sottolineato che ci sono state anche pagine piuttosto brutte in questo 2019. Sembra incredibile ma sono ancora presenti tanti problemi di razzismo nello sport più famoso del mondo. Nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle abbiamo assistito a diversi episodi di discriminazione razziale tra Inghilterra, Olanda ma soprattutto ltalia. Oltre ai gesti razzisti è stato possibile assistere a polemiche sterili e inquietanti o addirittura a tentativi di condanna del razzismo che si trasformano in gaffe.

Deludono i favoriti negli altri sport.

Prima di analizzare gli altri sport, ancora una osservazione sul calcio giocato. Altro grande flop del 2019 è rappresentato dalla Nazionale under 21, eliminata nella fase a gironi degli europei giocati in casa. Di Biagio ha avuto una delle migliori selezioni degli ultimi anni ma ciò non è bastato.

Passando agli altri sport, le delusioni più cocenti sono state sicuramente quella della Nazionale di tiro con l’arco maschile ed il Setterosa. I primi seppur campioni del mondo in carica hanno perso agli ottavi di finale della rassegna iridata contro la Cina. Mauro Nespoli, Marco Gallazzo e David Pasqualucci non sono assolutamente sembrati gli stessi del trionfo ottenuto nel 2017.

Le ragazze della pallanuoto invece, a differenza dei colleghi hanno raggiunto solo il sesto posto ai Mondiali di Gwangju. Una prestazione che mette i brividi in ottica Olimpiadi.

Il 2020 è ormai arrivato ed anche se si deve sempre pensare a fare meglio non si può negare che questo 2019 sia stato ricco di soddisfazioni gli amanti dello sport