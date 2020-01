Pressing Serie A su Retequattro dal 6 gennaio anticipazioni

Da lunedì 6 gennaio, prende il via su Retequattro Pressing Serie A. Si tratta del nuovo programma di attualità sportiva alla cui conduzione c’è Giorgia Rossi. Come ospite fisso in studio c’è Walter Zenga presente in ogni puntata.

Il nuovo programma sarà in onda su Retequattro ogni domenica di Campionato in seconda serata sempre su Retequattro, precisamente alle ore 23.25,Pressing Serie A è a cura di Sport Mediaset, testata giornalistica coordinata da Alberto Brandi.

Pressing Serie A, debutta in concomitanza con la fine della diciottesima giornata di Serie A. Il massimo campionato di calcio sta tenendo tutti con il fiato sospeso per il duello al vertice tra Juventus e Inter. Ed è giunto quasi al giro di boa. In un tale contesto Mediaset ha deciso di raddoppiare e aumentare la sua offerta sportiva.

Oltre a Tiki Taka, in onda ogni lunedì su Italia 1, dopo il posticipo della domenica, arriva infatti la sintesi accurata del turno di Serie A.

Pressing Serie A – gli argomenti del nuovo programma

Pressing Serie A si occupa di tutti i gol e gli highlights dei match, con approfondimenti, moviola, collegamenti con i campi. Ci sono, inoltre, o commenti dei protagonisti ed un dibattito sui temi caldi dell’attualità calcistica. L’analisi è affidata all’ex portiere dell’Inter e della Nazionale.

Pressing Serie A – ospiti della prima puntata

Ospite d’eccezione della prima puntata, in onda lunedì 6 gennaio 2020, è l’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara.

Con questo appuntamento anche Retequattro partecipa attivamente al discorso sportivo che è stato delegato quasi esclusivamente alle principali consorelle.

Chi è la conduttrice Giorgia Rossi

Giorgia Rossi inizia a farsi conoscere quando le viene affidata la conduzione della Champions League su Mediaset Premium e quella di Domenica Premium. Quest’ultimo era un programma che anticipava le gare di Serie A in onda su Premium Sport ogni domenica mattina.

La notorietà arriva con i Mondiali 2018 su Mediaset. Su Canale 5 ha condotto Aspettando Pressing programma d’intrattenimento sulla Serie A: Era una sorta di anticipazione in in attesa della nuova edizione di Pressing al via il 2 settembre 2018 con Pierluigi Pardo e Elena Tambini sempre su Canale 5.

Con l’avvio della UEFA Nations League, conduce lo speciale postpartita su Canale 5. E poi anche Pressing Euro 2020, postpartita dedicato alle gare trasmesse da Mediaset delle Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2020.