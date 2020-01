Tra sabato 11 e lunedì 13 gennaio la Serie A torna in campo per la 19esima giornata del campionato. Si tratta dell’ultima giornata di andata. Sono 7 gli incontri da seguire in diretta esclusiva sui canali Sky.

Le restanti tre partite, Inter-Atalanta (sabato, ore 20.45), Udinese-Sassuolo (domenica, ore 12.30) e Sampdoria-Brescia (domenica, ore 15), saranno trasmesse da DAZN.

E sono fruibili anche sul canale DAZN1 disponibile al 209 di Sky per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Tutti aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Il turno di Serie A si apre sabato con due anticipi, Cagliari-Milan, alle 15, e con il primo dei due big-match di questo lungo weekend calcistico, Lazio-Napoli, alle 18.

Entrambe le partite su SkySportSerieA e Sky Sport 251. L’incontro in onda live in 4K HDR con Sky Q satellite sarà l’altro big-match, quello tra Roma e Juventus. E’ in programma domenica alle 20.45, da seguire anche su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Chiusura lunedì sera con Parma-Lecce, ore 20.45, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Serie A – calcio femminile

Spazio anche al calcio femminile, con l’11^ e ultima giornata d’andata di Serie A,che ha in calendario la sfida di Udine Tavagnacco-Juventus. Calcio d’inizio alle ore 12.30 di domenica,in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno.

Per vivere tutti i temi della giornata di campionato, appuntamento sabato con Marco Cattaneo, a “Sky Calcio Live”. Inoltre domenica con Alessandro Bonan e Gianluca Di Marzio, a “Sky Calcio Show”, e con Fabio Caressa, a “Sky Calcio Club”.

Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’app Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea.

Ecco tutte le partire fruibili sui canali Sky della 19esima giornata di campionato, diluiti da sabato a lunedì.

SABATO 11 GENNAIO

ore 15

Cagliari-Milan Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Luca Marchegiani; bordocampo Veronica Baldaccini e Peppe Di Stefano

ore 18

Lazio-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Matteo Petrucci e Massimo Ugolini

DOMENICA 12 GENNAIO

ore 15

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Fiorentina-Spal Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

telecronaca Dario Massara; commento Luca Pellegrini; bordocampo Vanessa Leonardi; Diretta Gol Geri De Rosa

Torino-Bologna Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Federico Zancan; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Paolo Aghemo; Diretta Gol Riccardo Gentile

ore 18

Verona-Genoa Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

telecronaca Antonio Nucera; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Alessandro Alciato

ore 20.45

Roma-Juventus Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251

(satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Giovanni Guardalà

LUNEDÌ 13 GENNAIO

ore 20.45

Parma-Lecce Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Carolina Morace; bordocampo Massimiliano Nebuloni

Serie A – calcio femminile

Ecco l’appuntamento principale dell’undicesima giornata di campionato femminile.

DOMENICA 12 GENNAIO

ore 12.30

Tavagnacco-Juventus Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra)

telecronaca Gaia Brunelli; commento Martina Angelini; bordocampo Mario Giunta; studio Alessia Tarquinio, con Giancarlo Padovan

Serie A 19esima giornata tutte le partite su Dazn

Ecco gli appuntamenti su Dazn

SABATO 11 GENNAIO

ore 20.45

Inter-Atalanta DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 12 GENNAIO

ore 12.30

Udinese-Sassuolo DAZN1 (canale 209)

ore 15