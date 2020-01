La Coppa Italia continua con lo scontro Parma – Roma che va in onda questa sera in diretta su Rai 2 alle ore 21:05. Le due squadre si affrontano per ottenere un posto nei Quarti di finale. Il match si può vedere anche sul sito di RaiPlay tramite PC, smart tv, smartphone e tablet. Si prospetta una lotta molto accesa ed entrambi i team sono pronti ad impegnarsi al massimo per passare il turno.

Coppa Italia Parma vs Roma – La situazione dei padroni di casa

I padroni di casa sono un po’ indietro per quanto riguarda la classifica della Serie A. Il Parma ha infatti 28 punti rispetto ai 35 della Roma, nonostante le vittorie ottenute siano simili, 8 per la prima e 10 per la seconda.

Situazione che però non demoralizza l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa. Recentemente ha infatti dichiarato che “quello che dobbiamo fare è cercare di passare il turno. Non sarà un impegno semplice ma laddove ci sarà la possibilità faremo di tutto per passare“. Il commissario tecnico è quindi motivato e pronto a fare di tutto per portare a casa la vittoria.

Un obiettivo che cerca di raggiungere con la sua squadra. Di recente ha sottolineato l’importanza di Kurtic dichiarando che è “un giocatore importante”. Ma D’Aversa conta anche sugli altri, ha infatti ribadito che “La mia volontà e soddisfazione è di avere i giocatori disponibili alla massima condizione. Quello che mi preme è cercare di portarli a una condizione fisica e mentale ottimale“.

Coppa Italia Parma vs Roma – La situazione degli ospiti

La Roma ha invece più punti e più partite vinte in Serie A ed è al momento in quinta posizione nella classifica. Nonostante ciò, ha anche affrontato più partite rispetto al Parma. Una situazione che non preoccupa troppo l’allenatore giallo rosso, Paulo Fonseca, che ha ammesso di non apportare eccessivi cambiamenti alla formazione della squadra in vista del match.

A tal proposito, Fonseca ha anche dichiarato che Spinazzola “sta bene ed è pronto”. Quindi molto probabilmente lo vederemo durante lo scontro contro il Parma. Il commissario tecnico ha avuto modo di parlare anche di Florenzi. Stando alle sue parole, il difensore “ha sempre possibilità di giocare, lavora sempre bene ed è pronto sempre per aiutare la squadra. Per me l’importante è questo, che è sempre pronto. Sta lavorando bene ed è sempre un’opzione”.

Quindi anche il difensore potrebbe essere in campo durante il match contro il Parma.

Parma vs Roma – Le probabili formazioni

Parlando delle probabili formazioni, la Roma deve fare a meno di alcuni giocatori. Zaniolo, Mkhitaryan, Zappacosta, Pastore e Kluivert sono indisponibili, mentre Dzeko è stato squalificato. Situazione diversa per il Parma, nel suo caso l’unico indisponibile è Karamoh.

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Brugman, Barillà; Sprocati, Inglese, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Cetin, Smalling, Santon; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Luca Pairetto