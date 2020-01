É tornato in tv lo Spot Idealista. E’ il medesimo andato in onda tempo fa. Lo stesso che ha consacrato alla notorietà il modello italiano Brando Bertrand. Il particolare che lo ha fatto conoscere e apprezzare è il suo lato B che mostra senza veli nella pubblicità. Una parte del corpo divenuto simbolo erotico nell’immaginario femminile e maschile. Brando Bertrand, testimonial di Idealista portale immobiliare per cercare casa, si identifica oramai con lo spot della durata di 30 secondi realizzato dall’agenzia Sedici:9.

Ed è talmente entrato nel ruolo che difficilmente Idealista potrà sostituirlo.

Spot in Tv Idealista – il nudo di Brando

Il linguaggio di Brando Bertrand è semplice e immediato. In effetti il modello milanese parla poco ma mostra molto il suo fisico palestrato costruito con fatica e cura nel corso di tre anni di allenamento. Prende possesso immediato dell’appartamento che l’agente immobiliare gli ha mostrato, liberandosi dei vestiti e recandosi, nudo nella zona bagno da lui immediatamente individuata. Offre ai telespettatori l’immagine del suo lato B mentre cammina per raggiungere il bagno.

Una immagine che evoca, non troppo lontanamente, le pose statuarie dei capolavori dell’antica Grecia. A partire dai lavori di Fidia, protagonista della grande arte greca vissuto nel quinto secolo a.C. Il nudo nell’antichità non è mai stato identificato come volgare. Anzi è stato una delle migliori espressioni della creatività immortalata in pose plastiche e realistiche. Tra gli altri esempi, i Bronzi di Riace.

Il modello milanese, nella rappresentazione dello spot Idealista è la riproposizione di una sorta di statua vivente che dall’arte ellenica si è tramandata all’epoca attuale. Bello e possibile nella pubblicità.

Il racconto dello spot – il famoso Succhino

Il racconto dello spot inizia con Brando che, accompagnato dall’agente immobiliare,entra nell’appartamento. Un rapido sguardo all’ambiente basta al testimonial per capire di essere entrato nella casa giusta per lui. Il cliente non ascolta le parole del suo accompagnatore che decanta le qualità dell’appartamento:” Come ha visto su Idealista, l’ingresso è ampio e luminoso, le luci praticamente le serviranno solo di notte…. La cucina invece è appena stata rifatta”.

L’agente continua a spiegare “La zona notte è al piano inferiore, le finestre sono termoisolate, i pannelli solari sono nel tetto… “.

Ma l’acquirente ha già cambiato ruolo.

Con l’aria sicura di chi si sente già proprietario di casa si rivolge all’agente: ” Cosa le offro? Caffè, centrifuga…Succhino?”. Ed è proprio il termine “Succhino” ad essere diventato un tormentone. Al punto, ha raccontato Betrand, che spesso, le persone incontrate, si rivolgono a lui proprio con questo termine.

Dopo la comprensibile incredulità dell’agente,lo spot termina con la voce fuori campo: “Scarica l’app e sei già a casa”.

Analisi dello spot Idealista

Idealista ha scelto un linguaggio esplicito per dimostrare la propria forza nell’ambito immobiliare. Ed ha affidato il compito ad un cliente sui generis. Ha preferito che la comunicazione fosse affidata ad un protagonista maschile secondo un trend che si sta affermando prepotentemente. Si pensi ad esempio, a Dolce e Gabbana che utilizza modelli dal fisico statuario in pose cult.

Ma la comunicazione non è basata solo sul corpo, prevalentemente nudo. Contribuiscono anche l’espressione del volto, il comportamento, lo stesso modo di muoversi e di interagire nell’ambiente in cui si trovano i testimonial.

Per Idealista l’ambiente è la casa, scelta tra le migliori a dimostrazione della qualità del servizio offerto. Il claim dello spot, infatti, recita: “Idealista… e sei subito a casa”.

Viene, in ogni caso, mostrato un modello estetico di bellezza maschile. A dimostrazione che anche gli uomini oggi curano il proprio corpo. Il rischio è di cadere nello stereotipo comune del “maschio oggetto”. Ed è una trappola che Idealista non è riuscito ad evitare. Ciononostante i 30 secondi della durata scorrono all’insegna di una sottile e garbata ironia.

Chi è Brando Bertrand

Classe 1997 Brando Bertrand è diventato famoso proprio con lo spot Idealista.

E’ stato un successo immediato tanto da diventare protagonista di una storia di C’è posta per te. Ed anche Luciana Littizzetto gli ha già dedicato un lunghissimo commento.

Ma Bertrand non insegue la fama a tutti i costi. Ha rifiutato anche parecchi ruoli che, a suo dire, non gli sono congeniali. Come ad esempio partecipare ad un reality. Attualmente è single ma sono in molti a scrivergli sui social per cercare di conoscerlo. A proposito dello spot proposto ha sempre sottolineato che non considera la nudità volgare. E’ cresciuto in una casa piena di statue e quindi è certo che lo spot non ha infastidito il pubblico. Ricordiamo, però, che esiste anche una versione edulcorata per la fascia protetta: il lato B di Bertrand è coperto da un velo.

Un’ultima curiosità: l’attore Brando Bertrand sogna di fare il pianista.