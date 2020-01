Domenica 19 gennaio Non è l’Arena ospita Tony Colombo. L’appuntamento è su La7 alle 20:30. Massimo Giletti riserva ai suoi telespettatori la presenza del cantante neomelodico napoletano che vuole fornire la propria versione dei fatti di cui è accusato.

Ricordiamo che già in passato Tony Colombo è stato al centro di molti servizi realizzati dagli inviati del programma di La7.

Non è l’Arena Tony Colombo protagonista di una intervista esclusiva

Dopo mesi trascorsi a discutere di, Tony Colombo adesso Massimo Giletti lo ospita nella puntata odierna di Non è L’Arena per una intervista esclusiva. È stato proprio Tony Colombo a manifestare l’intenzione di recarsi nello studio del talk show. E lo ha fatto con queste parole: «dopo più di un mese che tratti il mio caso, verrò personalmente con mia moglie Tina per difendere i nostri diritti».

In effetti Tony Colombo e la moglie sono stati più volte avvicinati dagli inviati del programma condotto da Massimo Giletti su La7. I giornalisti sono stati sempre allontanati anche con modi abbastanza bruschi. Adesso dovrebbe finalmente arrivare la cosiddetta a resa dei conti. In studio Tony Colombo sarà accompagnato dalla moglie Tina Rispoli.

Nei giorni scorsi la procura di Napoli ha ascoltato il cantante neomelodico e Claudio De Magistris, fratello del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Tutto nell’ambito dell’inchiesta in cui il cantante e la stessa Rispoli figurano come indagati.

Colombo è stato ascoltato per circa due ore nell’ambito dell’inchiesta che oramai è diventata il caso delle nozze trash. L’inchiesta aperta dalla procura di Napoli invece coinvolge anche il concerto avvenuto in piazza Plebiscito il 26 marzo del 2019. Tale concerto precedeva le nozze del cantante con Tina Rispoli, moglie dell’ex boss Gaetano Marino ucciso in un agguato il 23 agosto del 2012.

Tony Colombo tra Giletti e Barbara D’Urso

Tony Colombo e la moglie sono stati ospiti molte volte dei salotti di Barbara D’Urso. E Massimo Giletti ha sempre contestato tale presenza in programmi che, tra l’altro, si svolgono sotto testata giornalistica.

L’approccio del conduttore di Non è l’Arena è stato però sempre differente. Ha cercato infatti di far luce sui presunti legami esistenti tra la musica neomelodica e la criminalità organizzata. Una linea dunque di tutt’altro genere, molto più informativa e documentaristica. In questo modo Giletti ha sempre affrontato l’argomento.

Questa sera ascolteremo dalla voce dei due coniugi napoletani la loro versione sui fatti contestati.

Gli altri argomenti della puntata del 19 gennaio 2020

Oltre l’ampio spazio dedicato a Tony Colombo e Tina Rispoli, Massimo Giletti affronta anche altri argomenti sempre legati alla politica ed alla attualità. In studio ospiti appartenenti a vari settori commentano i fatti del giorno dando una propria opinione ed un proprio parere.

La scorsa settimana l’argomento principe della puntata è stato il caso di Mezzojuso. Sono tornate in collegamento con Non è l’Arena le tre sorelle Napoli, che hanno denunciato ancora una volta violenze nei propri possedimenti.