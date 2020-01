Sabato 4 gennaio, in diretta alle 21.25 su Rai 1, va in onda Meraviglie la penisola dei tesori, con la conduzione di Alberto Angela.

Prende il via la terza stagione del programma con quattro nuove puntate all’ insegna dell’immenso patrimonio artistico-cultura italiano.

La prima puntata è dedicata a Capri e al Palazzo Reale di Torino e, in gran parte, a Roma. Angela, infatti, farà un viaggio tra il fontanone del Gianicolo, alla fontana di Trevi e quella dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Saranno ospiti Massimo Bonetti, nei di panni di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Verdone che racconterà le fontane attraverso degli aneddoti.

Meraviglie la penisola dei tesori diretta 4 gennaio Capri Torino Fontane Roma

Dopo aver introdotto i luoghi che i telespettatori visiteranno durante la puntata, Alberto Angela inizia con l’Isola di Capri.

Il parco di Astarita è uno dei posti più suggestivi dove è possibile ammirare una vista mozzafiato attraverso le salite e le discese delle sue scalinate.

L’imperatore Tiberio, innamoratosi di Capri, fece costruire una dozzina di ville e decise di vivere qui in pianta stabile per stare lontano da Roma e dal Senato. Riusciva comunque a mantenere i contatti con la politica. Una delle ville prese il nome di Villa Jovis. Una distesa di 70000 mq di cui oggi è rimasto solo qualche frammento.

Meraviglie la penisola dei tesori diretta 4 gennaio Villa Lysis

All’inizio del Novecento Jacques d’Adelswärd Fersen, discendente dell’amante di Maria Antonietta, fece costruire Villa Lysis. Si tratta di una sfarzosa villa in stile neo classico contaminato dal liberty, colma di statue e fiori. Arrivo in Italia in esilio volontario, in quanto in Francia era deplorato per le sue inclinazioni sessuali . Morì a 43 anni per un mix di champagne e cocaina.

Capri è un luogo che fa sognare. E’ tutt’ora la cornice delle grandi passioni di registi ed attrici (sia italiani che americani) che si lasciano cullare dall’atmosfera dell’isola. Prima di loro, un’estimatrice di Capri è stata Eleonora Duse.

Mario Martone racconta che l’Isola è stata la protagonista del suo film del 2008 Capri Revolution. Ha scelto come epoca di ambientazione la Prima guerra mondiale.