Rai Movie trasmette questa sera in prima serata il film dal titolo La risposta è nelle stelle. Si tratta di una pellicola del 2015 il cui soggetto è ispirato all’omonimo romanzo di Nicholas Sparks del 2013.

La durata è di 2 ore 5 minuti, le atmosfere sono drammatiche con molti ingredienti di genere sentimentale. Le riprese si sono svolte completamente oltreoceano in particolare nella Carolina del Nord.

La produzione è statunitense della Twenty Century Fox.

Tra gli interpreti principali c’è Scott Eastwood, figlio dell’attore e regista Clint Eastwood attualmente 89enne. Eastwood Jr, prima di dedicarsi alla recitazione ha svolto lavori come barista, operaio edile e parcheggiatore. Poi la svolta e la decisione di dedicarsi al grande schermo.

La risposta è nelle stelle film Rai Premium – cast, regia, riprese, location

La regia è di George Tillman Jr e nel cast recitano anche, Britt Robertson, Jack Huston, Oona Chaplin, Alan Alda, Melissa Benoist (che i telespettatori conoscono per essere l’interprete principale di Supergirl), Lolita Davidovich, Amber Chaney e Peter Jurasik.

La risposta è nelle stelle – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Luke Collins (Scott Eastwood) un cavalcatore di tori della Carolina del Nord che un giorno rimane infortunato durante una gara. Ritiratosi dalle competizioni, almeno momentaneamente, dopo un anno incontra per caso Sophia Danko una studentessa di storia dell’arte con la quale nasce subito un feeling che li attira uno all’altro.

Sophia è prossima alla laurea e sa già che, dopo il dottorato, dovrà trasferirsi a New York. Questa prospettiva intacca tutto il feeling che si è creato con Luke.

Una sera, mentre accompagna a casa Sophia, si imbatte in un signore, Ira Levinson, che ha avuto un grave incidente con la sua auto. Lui riesce a salvarlo. Sophia riesce a salvare dall’auto in fiamme una scatola nella quale era contenuta tutta la corrispondenza dell’uomo con la moglie Ruth, morta qualche anno prima. La giovane donna si affeziona al vecchio signore e legge tutte le lettere scritte dalla moglie dell’uomo. In questo modo viene ripercorsa tutta la storia d’amore tra i due che iniziò nel lontano 1940.

Grazie alla storia d’amore del vecchio signore Luke e Sophia si riavvicinano. Ira Levinson (Alan Alda) intanto è diventato per loro un vero e proprio maestro di vita.

Luke decide di tornare ai suoi rodei nonostante il parere contrario dei medici. E allora Sophia sceglie di lasciarlo. Molto presto però Ira muore ed il suo avvocato convoca separatamente Luke e Sophia.

Il finale del film

Nella parte finale del film la collezione d’arte privata di Ruth e Ira viene messa all’asta. Contiene vari pezzi di grande valore e tra questi il ritratto della stessa Ruth che, all’insaputa di Sophia, viene acquistato proprio da Luke. Quando i due si incontrano di nuovo, l’ex rodeo, svela alla sua ex fiamma di aver lasciato definitivamente le competizioni dopo aver domato il toro che lo aveva quasi ucciso la volta precedente.

A questo punto a proposito dell’asta, Luke viene a conoscenza di una clausola inserita proprio nel testamento di Ruth. Sarà per i due una vera sorpresa che ha il dono di riaccendere in loro la vecchia fiamma.