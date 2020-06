Fidanzati per sbaglio film Tv8

Il film proposto oggi da Tv 8 è Fidanzati per sbaglio. Si tratta di una pellicola romantico sentimentale che fa parte del ciclo Appuntamento con l’amore proposto dal canale 8 del digitale terrestre. La durata è di un’ora e trenta minuti, la produzione è statunitense ed è datata 2016. Il film è fruibile da un pubblico trasversale.

Fidanzati per sbaglio – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Letia Clouston. Nel ruolo della protagonista Clarissa Byers c’è l’attrice Lexi Giovagnoli. Interpreta una ragazza che aspira a diventare una grande star.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare nella Carolina del Sud. La produzione è della G It’s Entertainment.

Una curiosità. Nel corso delle riprese, l’uragano Joaquin si abbatté sulla Carolina del Sud. Un fenomeno che, secondo le statistiche, si verifica raramente. Tutta la troupe fu evacuata e dovette essere temporaneamente trasferita. Nonostante queste circostanze drammatiche, il film è giunto alla conclusione.

Fidanzati per sbaglio – trama del film in onda su Tv8

La protagonista del film Clarissa Byers è una giovane donna con aspirazioni di attrice. Dopo molti provini, riesce, finalmente a ottenere una parte secondaria accanto a Chas Hunter uno degli attori più noti degli Stati Uniti. Nel corso delle riprese, in particolare durante i primi giorni di lavoro, per un banale incidente, viene accusata di superficialità e licenziata. Non le resta che tornare al paese natale. E coglie l’occasione del matrimonio di un suo amico d’infanzia per rivedere i luoghi dove è nata e cresciuta.

Accade, qualche giorno dopo, che i giornali scandalistici riportano la foto di Hunter con una ragazza di spalle che somiglia proprio a lei. I suoi amici le chiedono la conferma. Clarissa si mantiene sul vago alimentando inconsapevolmente il pettegolezzo. Pensa di poterlo sfruttare per le sue aspirazioni.

Il finale del film

Nella parte finale del film anche Hunter inizia a pensare che è meglio far credere ad un rapporto con Clarissa. Questo potrebbe deviare i media dalla sua reale relazione con una pubblicitaria Suzie Standish che mira soltanto ai suoi soldi.

Hunter chiede a Clarissa di confermare la relazione per tutto il tempo che lui ritiene necessario. La ragazza accetta. I due iniziano a frequentarsi per il pubblico. Ma alla fine ognuno scopre nell’altro qualità mai immaginate precedentemente.

Fidanzati per sbaglio – il cast completo

Di seguito il cast del film Fidanzati per sbaglio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori