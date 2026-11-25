Steps è un film d’animazione statunitense del 2026, diretto da Alyce Tzue e John Ripa, disponibile dal 20 novembre su Netflix. La commedia fantastica rilegge Cenerentola attraverso Lilith, una delle sorellastre, e sua sorella Margot. Ali Wong e Stephanie Hsu prestano loro le voci originali.

Il furto della bacchetta della Fata Madrina interrompe il corso previsto della fiaba. Quando un’esperienza di esclusione si trasforma in una minaccia per tutto il regno, Lilith deve collaborare con Cenerentola. Il viaggio cambia il significato delle etichette di protagonista, antagonista e personaggio destinato a rimanere ai margini.

Regia, produzione e protagonisti del film Steps

La regia è di Alyce Tzue e John Ripa. I produttori sono Amy Poehler, Jane Hartwell e Kim Lessing, con Paper Kite Productions coinvolta nel progetto. La sceneggiatura è firmata da Ava Tramer, James Madejski, Jen Chuck, Dana Schwartz e Felicia Ho.

La produzione animata è di Netflix Animation Studios. Le musiche originali sono composte da Kris Bowers, mentre il lavoro sulle canzoni coinvolge Justin Tranter e altri artisti. La durata è di circa 107 minuti. Il film unisce avventura, comicità e numeri musicali alla revisione di una storia molto conosciuta.

Ali Wong interpreta vocalmente Lilith e Stephanie Hsu è Margot. Amanda Seyfried presta la voce a Cenerentola. Nikki Glaser interpreta Priscilla, mentre Daniel Radcliffe è il Principe. Il cast originale comprende anche Young Mazino, Peter Dinklage e Bette Midler.

Dove è realizzato Steps

Steps è un film d’animazione: il regno e gli ambienti dell’avventura sono costruiti attraverso il lavoro degli artisti, senza una corrispondenza diretta con set dal vero. La produzione coinvolge le sedi di Netflix Animation Studios a Burbank, Sydney e Vancouver.

Il villaggio, il palazzo e i boschi appartengono alla geografia fantastica della fiaba. La loro costruzione visiva combina la riconoscibilità del mondo di Cenerentola con luoghi pensati per l’azione e la commedia. L’animazione permette di trasformare le emozioni dei personaggi in movimenti, contrasti e situazioni impossibili da separare dall’ambiente.

Trama di Steps

Lilith cresce con la sensazione di occupare il posto sbagliato nella storia. Il ricordo di un’umiliazione infantile alimenta il suo risentimento verso Cenerentola, che non l’ha aiutata quando avrebbe potuto farlo. Insieme a Margot vive così nella posizione di chi viene giudicato prima ancora di parlare.

Il ballo reale offre l’occasione per cambiare le regole. Lilith sottrae la bacchetta della Fata Madrina, ma la magia le sfugge di mano. Margot viene trasformata in una rana e Priscilla approfitta del caos per prendere il potere. Il tentativo di ottenere spazio produce una crisi che coinvolge l’intero regno.

Per rimediare Lilith deve allearsi proprio con Cenerentola. L’avventura le conduce fra troll motociclisti, inseguitori pericolosi e boschi minacciosi. Gef, un troll inventore che conosce a sua volta l’esclusione, introduce un legame capace di modificare l’immagine che Lilith ha di sé.

Il Principe cerca intanto di capire chi sia la donna incontrata al ballo. Priscilla sfrutta la sua difficoltà nel riconoscere i volti per sostituirsi a Cenerentola. La scarpetta di vetro conserva una possibilità magica, ma risolvere il conflitto richiede anche di affrontare il momento nel quale il rapporto fra le sorelle si è spezzato.

Come finisce Steps: il finale spiegato

La magia rimasta nella scarpetta permette a Cenerentola di tornare indietro nel tempo. La sua scelta non si limita alla notte del ballo: ritorna alla festa dell’infanzia durante la quale Priscilla aveva umiliato Lilith e Margot. Questa volta interviene e si avvicina alle due sorelle.

Il cambiamento modifica il loro percorso. Margot torna umana e le tre crescono con un rapporto diverso. Anche Priscilla, rimasta sola, riceve da Lilith un invito a partecipare. La conclusione spezza il meccanismo dell’esclusione anziché limitarsi a scambiare chi occupa il centro della fiaba.

Cenerentola incontra nuovamente il Principe in un contesto quotidiano. Il finale suggerisce che conserva memoria dell’avventura, anche attraverso il nuovo incontro reso possibile fra Lilith e Gef. La riscrittura del passato offre alle sorelle un futuro condiviso, nel quale l’amore romantico non esaurisce il significato della felicità.

Cast di Steps