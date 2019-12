Il cantante mascherato giuria – i nomi e tutte le curiosità sul programma

La giuria completa di Il cantante mascherato è stata svelata. Il nuovo programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, parte dal 10 gennaio 2020 in prima serata. Noi vi abbiamo già anticipato tutte le maschere in gara. Si tratta di il mastino, il mostro, il coniglio, il leone, l’angelo, l’unicorno, il pavone e il barboncino.

Il cantante mascherato giuria – ecco i nomi

Ecco i componenti della giuria de Il cantante mascherato. A valutare le performance degli otto artisti protagonisti sono: Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli e Patty Pravo. Saranno loro a giudicare le esibizioni e la loro valutazione si unisce a quella del pubblico da casa che si esprime tramite il televoto, e il voto sui social.

Intorno al programma, e soprattutto agli otto protagonisti regna un clima di grande mistero. È assolutamente vietato ad ognuno di loro parlare con altre persone. Infatti sui loro abiti c’è una grande scritta “Non parlarmi”. Inoltre nessuno dei singoli concorrenti conosce l’identità di tutti gli altri che si nascondono dietro le maschere.

È proprio il clima di grande segretezza ad aver contribuito al successo dello show oltreoceano. Infatti il pubblico da casa, oltre a votare le singole performance, può anche tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente. Naturalmente ci saranno i cosiddetti “aiutini” rivelati dalla stessa conduttrice Milly Carlucci. Inoltre il pubblico potrà avere un indizio ascoltando la voce del cantante, ma Milly Carlucci darà anche altre informazioni che saranno poi svelate di puntata in puntata. In questo modo cresce anche la curiosità di sapere chi c’è dietro la maschera.

Il cantante mascherato giuria – primi indizi sui partecipanti

Intanto possiamo dare il via ai primi indizi che serviranno per tentare di scoprire l’identità degli otto cantanti mascherati. Naturalmente sono indizi generici ma hanno un forte valore per continuare poi le indagini.

I concorrenti hanno partecipato complessivamente 46 volte al Festival di Sanremo. Di queste 46 edizioni, cinque sono state coronate da vittoria. Significa che tra gli otto concorrenti sono da annoverare cinque vittorie alla kermesse canora. Inoltre, sempre complessivamente, gli otto personaggi hanno interpretato 25 film, hanno venduto complessivamente 250 milioni di dischi ed hanno condotto 70 programmi televisivi.

Il cantante mascherato giuria – come funziona il programma

Per capire come funziona il cantante mascherato dobbiamo tenere conto che ogni puntata prevede le 8 esibizioni dei partecipanti. Chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato e solo a questo punto può togliere la maschera rivelando a tutti chi è.

Se invece le 8 maschere arrivano alla puntata conclusiva, solo allora potranno svelare la loro identità.

Alcune curiosità dal backstage dello show

Vi sveliamo alcune curiosità. All’interno del programma solo pochissime persone che lavorano nel backstage conoscono chi sono gli 8 partecipanti. Ed hanno obbligo di non parlarne con nessuno.

I concorrenti per poter girare all’interno dello studio oppure durante le prove, devono essere sempre coperti. È stato scelto per loro un mantello nero e un casco. Inoltre gli otto cantanti devono essere sempre accompagnati da una persona della produzione vestita in maniera identica. Questo per confondere le idee e non far capire di chi davvero si tratta.