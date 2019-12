Film Tv Natale 2019 – tutte le pellicole sulle principali reti

La programmazione dei film tv nel giorno di Natale 2019 è ricca di proposte. Tutte le reti, soprattutto le generaliste, hanno accantonato il palinsesto tradizionale per fare spazio a film e pellicole dalle atmosfere natalizie. Noi ve ne proponiamo alcune in onda su Rai 1, Rai 2 e Canale 5.

Film Tv Natale 2019 – i film natalizi del 25 dicembre

Rai 1 propone alle 14:30 la pellicola di avventura Il ragazzo e il grande elefante. Rai 2, sempre nella fascia del daytime pomeridiano, manda in onda inizialmente Le scarpe magiche di Natale, l’appuntamento è alle 14:00. Subito dopo alle 15:35 è in palinsesto Un Natale molto bizzarro. Tutti e tre i film arrivano in Italia in prima visione.

Canale 5 trasmette invece il film tv Un desiderio per Natale alle 11:00.

Film Tv Natale 2019 – Il ragazzo e il grande elefante su Rai 1 – trama, cast, finale

Il ragazzo e il grande elefante è un film di avventura di produzione Canada-Sudafrica. Dura 90 minuti, è del 2018 e il titolo originale è Phoenix Wilder and the Great Elephant Adventure.

Il cast è composto dai seguenti attori: Sam Ashe Arnold, Elizabeth Hurley, Tertius Meintjes, Hlomla Dandala, Louis Minnaar, Richard Lukunku, Yule Masiteng, Hekima Namarifa. La regia è di Richard Boddington.

La trama ha come protagonista un ragazzino di 13 anni Phoenix Wilder che ha perso i genitori. Vive in Sudafrica con gli zii e, durante un safari, si perde rimanendo solo nella savana. Qui farà amicizia con un elefante che diventa per lui un amico speciale.

Film Tv Natale 2019 – Le scarpe magiche di Natale e Un Natale molto bizzarro su Rai 2 – trama, cast, finale

Rai 2 inizia la programmazione natalizia con la pellicola Le scarpe magiche di Natale. L’appuntamento è alle 14:00. La durata è di un’ora e 30 minuti. Le atmosfere sono da commedia il film è una produzione statunitense che arriva in Italia in prima visione. Il titolo originale è A Shoe Addict’s Christmas.

Gli attori del film tv sono i seguenti: Candace Cameron Bure (Il segreto di Natale), Luke Macfarlane, Jean Smart, Tenika Davis, Vanessa Matsui, Kristian Bruun, Dan Willmott, Michael Barbuto. La regia è di Michael Robison.

La trama ha come protagonista Noelle, una giovane dipendente di un grande magazzino. Insoddisfatta della sua vita, incontra il suo angelo custode che le offre la possibilità di cambiare il corso della propria esistenza indossando un particolare paio di scarpe. In questo modo potrà tornare indietro nel tempo e valutare meglio gli eventi che le sono capitati.

Un Natale molto bizzarro è la seconda pellicola che Rai 2 manda in onda alle 15:35. Gli attori che fanno parte del cast sono i seguenti: Melissa Joan Hart (Mysteries of Laura), Barry Watson, Conchata Ferrell, Richard Riehle, Marissa Jaret Winokur, Ryan Caltagirone, Rizwan Manji. La regia è di Colin Theys. Il titolo originale A Very Nutty Christmas.

La trama ha come protagonista Kate impiegata in una pasticceria. Proprio in prossimità delle feste di Natale viene abbandonata dal fidanzato. Così perde, di anno in anno, la gioia di festeggiare la notte magica. Un giorno però si presenta nel suo negozio Randolph che si presenta come un commerciante di articoli natalizi. Il giovane le fa un regalo molto particolare destinato a cambiare radicalmente la sua vita.

Un desiderio per Natale su Canale 5 – trama, cast, finale

Canale 5 alle 11:00 del mattino manda in onda il film Un desiderio per Natale. La pellicola americana, ha la durata di un’ora e 30 minuti. È di genere sentimentale ed il titolo originale è A Dream of Christmas.

Gli attori che compongono il cast sono i seguenti Nikki Deloach, Andrew W. Walker, Lisa Durupt, Cindy Williams, Paul Essiembre, Stephanie Moroz, Christopher Russell. La regia è di Gary Yates.

La trama ha come protagonista una giovane donna sposata ma insoddisfatta del matrimonio. Il suo angelo custode le offre la possibilità di tornare single. In questo modo però si accorge che la vita non è così entusiasmante come credeva. Decide allora di riconquistare il marito e tornare all’esistenza precedente.